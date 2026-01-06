Compușii se numesc „decuplori mitocondriali blânzi”

Acești compuși, numiți „decuplori mitocondriali blânzi”, reglează fin procesul prin care mitocondriile, „centralele energetice ale celulelor”, transformă alimentele în energie chimică (ATP), relatează News.ro.

Decuplorii determină celulele să utilizeze mai mult combustibil, eliberând energie sub formă de căldură, fără riscurile asociate substanțelor similare utilizate în trecut.

„Mitocondriile sunt adesea numite centralele energetice ale celulei. Ele transformă alimentele pe care le consumați în energie chimică, numită ATP sau adenozin-trifosfat.

Decuplorii mitocondriali perturbă acest proces, determinând celulele să consume mai multe grăsimi pentru a-și satisface nevoile energetice”, a explicat prof. Rawling.

Obezitatea este asociată cu riscuri majore pentru sănătate

Obezitatea, o problemă globală, este asociată cu riscuri majore pentru sănătate, inclusiv diabet și cancer. Majoritatea medicamentelor actuale pentru scăderea în greutate implică injecții și pot avea efecte secundare.

Noile descoperiri oferă speranța unui tratament mai sigur și mai eficient, capabil să crească rata de ardere a caloriilor și să contribuie la îmbunătățirea sănătății publice.

În trecut, versiuni mai primitive ale acestor substanțe, precum 2,4-dinitrofenolul (DNP), au fost utilizate pentru slăbit, dar au fost interzise din cauza toxicității lor.

„În timpul Primului Război Mondial, muncitorii din fabricile de muniții din Franța slăbeau, aveau temperaturi corporale ridicate, iar unii mureau. Oamenii de știință au descoperit că acest lucru era cauzat de o substanță chimică folosită în fabrică, numită 2,4-dinitrofenol sau DNP”, a declarat prof. Rawling.

Deși DNP era eficient, riscurile severe, precum supraîncălzirea fatală a organismului, au dus la interzicerea sa în anii 1930.

Noul studiu s-a axat pe modificarea structurii chimice a acestor compuși pentru a crea variante mai sigure, capabile să stimuleze metabolismul fără a deteriora celulele sau a afecta producția de ATP.

„Decuplorii mitocondriali blânzi” reduc stresul oxidativ celular

Cercetătorii au descoperit că „decuplorii mitocondriali blânzi” reduc stresul oxidativ celular, ceea ce poate avea beneficii suplimentare, precum încetinirea proceselor de îmbătrânire și protejarea împotriva bolilor neurodegenerative, precum demența.

Deși cercetarea este încă în stadiu incipient, rezultatele obținute deschid calea pentru dezvoltarea unor medicamente inovatoare care să combată obezitatea și să promoveze un metabolism mai sănătos, fără riscurile asociate metodelor anterioare.

