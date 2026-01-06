Urările de Anul Nou ar trebui să se încheie cel târziu la jumătatea lunii ianuarie. „Se spune că până atunci Anul Nou este deja prea vechi” , explică coach-ul de carieră Carolin Lüdemann. Aceasta recomandă, de asemenea, ca felicitările trimise prin scrisoare sau carte poștală să ajungă la destinatar înainte de mijlocul lunii ianuarie.

Dar ce facem în cazul prietenilor sau colegilor pe care îi întâlnim abia spre finalul lunii? Regula generală ar fi să folosim bunul simț, considerând contextul și apropierea relației. „Momentul potrivit ar trebui să fie cel mai potrivit, dacă vrei să-i urezi cuiva ceva atât de important precum un an plin de succese” , adaugă Lüdemann.

Cu toate acestea, există un consens general: urările de „La mulți ani” își pierd treptat din relevanță pe măsură ce avansăm în an. Poate că următorul moment festiv semnificativ, precum Paștele în aprilie, va înlocui simbolic începutul anului nou.

Însă, dacă urările de „La mulți ani” sunt acceptate cu lejeritate, nu același lucru se poate spune despre întrebarea „Ați avut un Revelion bun?” . Această întrebare aduce adesea presiune, pentru că noaptea de Revelion este, de regulă, asociată cu așteptări ridicate și, uneori, dezamăgiri. „Aproape nimeni nu are vreodată un Revelion bun” .

În final, indiferent dacă noaptea de Revelion a fost sau nu așa cum ne-am dorit, mesajul de început de an rămâne unul simplu: „La mulți ani” poate fi rostit cât timp simțim că este potrivit, fără presiuni sau reguli stricte.

