Cum să înveți codul Morse

Cine a fost Samuel Finley Breese Morse

La începutul secolului al XIX-lea, inginerii și oamenii de știință abia începeau să inventeze metode de comunicații electrice. Născut în 1791 în Charlestown, astăzi cartier al orașului Boston, Samuel Finley Breese Morse a studiat la „Phillips Academy” din Andover (Massachusetts), unde era considerat un student instabil și excentric. El și-a continuat studiile la „Yale College” din New Haven (Connecticut), unde s-a specializat în pictură.

A lucrat ca pictor itinerant în regiunea New England, în New York și Carolina de Sud, însă, după 1825, s-a stabilit la New York, unde a realizat unele dintre cele mai apreciate portrete ale unui artist american. El combina abilitatea tehnică cu o interpretare expresivă a caracterului subiecților săi și cu influențe romantice dobândite în timpul studiilor de Istoria Artei în Anglia.

În 1832, pe când se întorcea cu vaporul Sully la New York, Morse a asistat la o discuție despre electromagnetism, moment în care i-a venit ideea de a crea un telegraf electric mai performant decât cele existente.

Cum arăta la început codul Morse

În 1836, Samuel Morse, împreună cu Joseph Henry și Alfred Vail aveau să inventeze telegraful electric. Acesta era primul sistem de comunicare care presupunea folosirea unor „impulsuri electrice” pentru a transmite mesaje prin fire electrice. Deși ideea telegrafului electric fusese prezentată încă din 1753 și folosită pentru mesaje pe distanțe scurte începând cu 1774, Morse considera că invenția sa era originală.

Sistemul Morse avea, însă, o problemă, și anume putea transmite doar impulsuri electrice către o altă mașină. Asta însemna că nu era posibilă comunicarea prin voce sau text, astfel că era nevoie de o metodă nouă pentru a transmite mesajele. După doi ani, Morse avea să dezvolte un cod capabil să traducă impulsurile electrice în mesajul original, deși nu era foarte complex la început.

În 1837, el a obținut un patent pentru telegraful său. Inițial, noul cod includea doar numere, ceea ce era util pentru comunicarea anumitor informații, iar Morse folosea un dicționar pentru a le converti în cuvinte, potrivit Interesting Engineering.

Totuși, acesta nu s-a dovedit suficient pentru a stabili o capacitate de comunicare solidă. De aceea, Vail a contribuit la extinderea codului introducând litere și caractere speciale și, astfel, a apărut codul Morse pe care îl știm cu toții astăzi.

Codul a atribuit numerelor și literelor o secvență de impulsuri electrice scurte și lungi. Mai târziu, aceste impulsuri aveau să fie considerate puncte și liniuțe. Totuși, nici unul dintre cei trei nu aveau resursele financiare necesare pentru a susține proiectul, motiv pentru care Morse a colaborat în cele din urmă cu Vail, care a beneficiat de sprijin financiar și l-a ajutat să dea viață telegrafului și codului Morse pe care îl știm cu toții astăzi.

Când a fost transmis primul mesaj în codul Morse

În 1843, Samuel Morse a convins Congresul Statelor Unite să construiască prima linie de telegraf între Washington DC și Baltimore. Un an mai târziu, pe 24 mai 1844, în sala Curții Supreme a SUA, Samuel F.B. Morse a transmis primul mesaj folosind codul său, pe o linie telegrafică epxerimentală. Mesajul a fost trimis asistentului său Alfred Vail, care se afla în stația de tren Mount Clare din Baltimore (Maryland), relatează History of Information. Cuvintele transmise atunci prin codul Morse erau un citat din Biblie: „What hath God wrought!” („Ce a făcut Dumnezeu!”).

Codul Morse a fost utilizat în aviație încă din 1910, iar în jurul anului 1920 a devenit metoda standard de comunicare pe scară largă în acest domeniu. Începând cu 1930, toți militarii erau obligați să cunoască acest cod. Codul Morse a avut un rol important în cel de-al Doilea Război Mondial, mai ales în comunicațiile maritime. Radio-telegrafia a fost metoda principală de transmitere a mesajelor până în 1999, când a fost înlocuită de sistemele moderne de comunicație marină de mare frecvență.

Ce este codul Morse

Codul Morse este o metodă de codificare a cuvintelor, care a fost inventată ca modalitate de transmitere a mesajelor pe distanțe lungi. Samuel Morse și Alfred Vail au conceput un cod și un comutator manual sau o „cheie”, care permitea ca mesajele să fie bătute rapid și să fie traduse mai ușor înapoi în limba engleză la celălalt capăt al liniei.

Ulterior, Vail a extins codul, adăugând litere și caractere speciale. Mai exact, codul presupunea secvențe de puncte, liniuțe și spații pentru a reprezenta fiecare literă a alfabetului, numerele și semnele de punctuație. El a calculat frecvența de utilizare a literelor în engleză, astfel încât semnele scurte să fie „puncte”, iar cele lungi să fie „linii”. Punctele și liniile sunt denumite în limbajul operatorilor „dit” și „dah”. Literele folosite cel mai frecvent au primit secvențe cât mai scurte de puncte și linii.

Astăzi, codul Morse este definit ca o metodă de transmitere a informațiilor prin secvențe standardizate de semne sau pulsații scurte și lungi pentru litere, cifre și caractere speciale. Spre exemplu, cuvântul „HELLO” poate fi scris în codul Morse astfeL: …. / . / .-… / .-… / – – – . Punctele scurte sunt o atingere sau un impuls rapid, iar liniile mai lungi sunt de obicei de trei ori mai lungi decât punctul, relatează BBC.

La ce se folosea codul Morse

Codul Morse a fost utilizat ca modalitate de a trimite mesaje mai rapid decât prin poștă (care era încă livrată pe jos sau cu calul). Codul inventat de Morse a fost transmis pe mare și pe uscat pentru comunicații de afaceri, politice și personale. „De-a lungul anilor, codul Morse a jucat un rol crucial în diverse evenimente istorice”, spune Ngaire Bushell, Learning Officer la bordul HMS Belfast, o fostă navă a Marinei Regale Britanice.

Ea spune că, în cel de-al Doilea Război Mondial, codul Morse a fost folosit pentru a schimba „informații vitale” mult mai rapid, „menținând navele în legătură cu bazele lor de origine și oferind posibilitatea de a împărtăși date și informații critice”. De asemenea, „avioanele și navele inamice puteau intercepta mesajele în cod Morse și puteau afla poziția exactă a țintelor”. De aceea, în timpul războiului, navele foloseau „lămpile Aldis” (lămpi foarte puternice aflate la bordul navei) sau steaguri de semnalizare pentru a comunica prin cod Morse cu navele aliate aflate în apropiere.

În timpul WWII, guvernul britanic trimitea agenți secreți SOE (Special Operations Executive) în țările ocupate de Germania nazistă. Aceștia erau dotați cu stații radio speciale, camuflate sub forma unor valize, cu care transmiteau informații utile în Anglia.

De ce să înveți codul Morse

Codul Morse poate părea un sistem de comunicare depășit. În era tehnologiilor moderne, platformele de mesagerie online au devenit cea mai populară metodă de comunicare, într-atât de populare încât chiar și apelurile telefonice tradiționale ies treptat din uz. Totuși, există câteva motive pentru care cineva ar putea dori să folosească acest sistem.

Dacă toate celelalte sisteme de comunicare eșuează, codul Morse ar deveni unul dintre cele mai eficiente și mai fiabile mijloace de comunicare. În fața unei situații de urgență, ai putea folosi semnalul internațional de urgență SOS (…–––…), care a fost creat în 1912, pentru a transmite că ai nevoie de ajutor. Mulți pasionați de radioamatorism se bucură în continuare de folosirea codului Morse. Comunicarea cu alți radioamatori din întreaga lume prin acest sistem este pe cât de plăcută, pe atât de satisfăcătoare, iar astăzi a devenit un fel de limbaj secret, ceea ce o face și mai interesantă.

Nu în ultimul rând, nu trebuie omisă importanța istorică a codului Morse care, pentru marii pasionați, reprezintă o legătură tangibilă cu trecutul. Acest limbaj unic a fost larg răspândit în anii 1800, când ajuta navele să comunice cu uscatul, dar și între ele, precum și la codificarea tacticilor secrete în timp de război. Datorită acestei renașteri moderne a codului Morse putem dobândi o perspectivă clară asupra cât de mult a avansat comunicarea, conform Omnicalculator.com.

O altă întrebare pe care ți-ai putea-o pune este „Cât timp durează să înveți codul Morse?”. Ca în orice domeniu, depinde de cursant, însă, în general, codul Morse se poate învăța în câteva luni.

Cum să înveți codul Morse

Există mai multe motive pentru care ai putea dori să înveți codul Morse, de exemplu dacă ești pasionat de radio și ești interesat să înveți un limbaj codificat pentru situații de urgență. Deși astăzi sunt folosite alte tehnologii de comunicare, cunoașterea acestui sistem poate fi utilă, iar pentru a începe să înveți și să stăpânești codul Morse, poți urma pașii de mai jos.

Învață semnificația semnelor

Ca să începi să înțelegi codul Morse poți învăța mai întâi cele două simboluri pe care le utilizează: puncte și linii. Profesioniștii în cod Morse le mai numesc dit (punct) și dah (linie). Codul Morse nu reprezintă spațiile dintre cuvinte atunci când trimiți un mesaj, așa că este important să dezvolți intuiția de a diferenția cuvintele într-o propoziție Morse.

Învață alfabetul Morse

Folosind punctele și liniile poți reprezenta orice literă sau cuvânt în orice limbă, inclusiv în română. Fiecare literă este codificată printr-o combinație de puncte și linii, după cum urmează:

a = .-

b = -…

c = -.-.

d = -..

e = .

f = ..-.

g = –.

h = ….

i = ..

j = .–

k = -.-

l = .-..

m = –

n = -.

o = –

p = .–.

q = –.-

r = .-.

s = …

t = –

u = ..-

v = …-

w = .–

x = -..-

y = -.–

z = –..

Învață să pronunți fiecare simbol

Pentru a memora alfabetul Morse poți să rostești combinațiile de dit și dah asociate fiecărei litere. Codul Morse este un cod auditiv, astfel că pronunțarea literelor poate ajuta la evitarea memorării doar a combinațiilor scrise. Ritmul cu care rostești dit și dah clarifică mesajul. Dit este un sunet scurt, cu o silabă, iar dah este de aproximativ trei ori mai lung. Ca să diferențiezi unitățile, fă o pauză echivalentă cu un dit între litere și una de lungimea unui dah între cuvinte.

Învață asocieri utile de cuvinte

Asocierea literelor cu cuvinte care reproduc combinațiile de dit și dah poate fi utilă pentru memorare. De exemplu, pentru a memora litera „c”, codificată ca -.-., poți să o asociezi mental cu cuvântul catastrofal, care începe cu „c” și are același număr de silabe și același accent ritmic ca litera în codul Morse. Repetă exercițiul pentru fiecare literă din alfabet pentru a începe să asociezi literele cu un anumit număr de silabe, notează Indeed.com.

Formează cuvinte scurte

Odată ce ai o bază în alfabetul Morse poți începe să formezi cuvinte scurte. Prima combinație pe care ar trebui să o înveți este semnalul de urgență SOS, codificat prin …–… . Această combinație poate salva vieți și este relativ simplu de reținut. Alte cuvinte pe care le poți învăța rapid pot include litere simple precum „e” și „t”, reprezentate printr-un dit și, respectiv un dah. Pe măsură ce progresezi, poți include litere mai complexe și combinații mai lungi.

