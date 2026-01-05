De ce să transporți copilul într-un scaun auto

Călătoria cu copilul în mașină poate fi, chiar și pe distanțe scurte, o experiență stresantă pentru părinți. Fie că mergi la grădiniță, la școală sau într-o călătorie mai lungă, transportul celor mici implică o mare responsabilitate. Pe lângă atenția pe care trebuie să o acorzi condusului este esențial să fii atent și la copilul tău, care poate solicita sprijin sau ajutor în timpul deplasării.

Alegerea unui scaun auto oferă siguranță și confort atât părinților, cât și celor mici. Proiectat pentru a se adapta copilului de la naștere până la vârsta de „toddler” (n.n. – copil de 1-3 ani), un astfel de sistem „crește” odată cu copilul, asigurând cea mai bună protecție în timpul călătoriei. Adaptabilitatea unui scaun auto permite o tranziție ușoară de la scaunul pentru bebeluși la cel pentru „toddler”, folosind aceeași bază.

Scaunele auto pentru copii sunt proiectate să protejeze capul, gâtul, coloana și restul corpului copilului în caz de coliziune, distribuind forțele impactului pe zonele cele mai rezistente ale corpului. Statisticile arată că utilizarea corectă a unui scaun auto reduce semnificativ riscul de rănire fatală a copilului cu până la 71 % în caz de accident rutier.

În Uniunea Europeană, dar și în alte țări, utilizarea unui scaun auto este obligatorie prin lege până când copilul îndeplinește criteriile de greutate, înălțime și vârstă, relatează Thule.

Riscurile transportului nesigur al copiilor în mașină

Când vine vorba de transportul copiilor cu mașina, siguranța nu trebuie să fie doar o preocupare, ci o prioritate. Însă, uneori, din dorința de a le face pe plac copiilor, unii șoferi îi așază pe scaunul din dreapta sau chiar în brațele lor, lăsându-i să pună mâinile pe volan sau să filmeze în timpul condusului. Aceste practici nu sunt doar ilegale, ci și extrem de periculoase.

Statisticile arată că, în cazul unui accident, ocupantul locului din dreapta este cel mai vulnerabil la traumatisme. De asemenea, copiii neasigurați pe locurile din spate riscă accidentări grave, deoarece impactul îi poate proiecta violent în scaunele din față sau chiar în parbriz. În același timp, accidentele cauzate de neglijența șoferului, lipsa echipamentelor de siguranță adecvate sau supravegherea insuficientă sunt cele mai întâlnite probleme.

Chiar și neglijențele aparent minore, cum ar fi centurile de siguranță montate incorect, pot avea consecințe grave. Altfel spus, neglijarea sau ignorarea măsurilor de siguranță în timpul transportului poate avea consecințe grave în caz de accident, inclusiv pierderi de vieți, relatează Taximom.com. Dincolo de daunele fizice pe care le pot suferi copiii, asigurarea unei călătorii sigure pentru cei mici este esențială și pentru bunăstarea lor emoțională.

Până la ce vârstă este obligatoriu scaunul auto

Pentru a călători în condiții de siguranță și confort în mașină, copiii au nevoie de sisteme de transport adecvate vârstei, precum scaune auto sau înălțătoare omologate. Aceste dispozitive sunt concepute pentru a poziționa corect centura de siguranță pe corpul copilului, reducând riscul de răniri grave în cazul frânărilor bruște sau al accidentelor.

În România, legislația în vigoare prevede că, până la o anumită vârstă și în funcție de greutatea și înălțimea copilului, acesta trebuie să fie transportat în scaune auto speciale. Toți copiii trebuie să călătorească în scaun auto până cel puțin la vârsta de 3 ani (în scaun) și 12 ani (în înălțător).

De asemenea, conform OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii cu o înălțime mai mică de 135 cm trebuie să utilizeze un astfel de scaun auto deoarece centura de siguranță pentru adulți nu protejează eficient sub această înălțime, se precizează pe Babyhub.

Există și excepții, care se referă la copiii cu afecțiuni medicale speciale. Aceștia pot fi transportați în mașină fără scaun sau centură de siguranță, însă doar pe banchetă și sub supravegherea unui adult, altul decât șoferul. Pentru copiii sub 3 ani, adulții trebuie să poată prezenta o dovadă medicală în cazul unui control al poliției rutiere.

De câte tipuri sunt scaunele auto pentru copil

Scaunele auto pentru copii sunt clasificate fie în funcție de înălțime, fie de greutatea acestuia, nefiind alese în funcție de vârstă. Scaunele auto bazate pe înălțime sunt cele de tip i-Size, care respectă standardul european ECE R129. Acesta este un standard mai strict, introdus pentru prima dată în anul 2013, și este aplicabil în prezent pentru majoritatea scaunelor auto.

Acest standard îmbunătățește siguranța prin testarea obligatorie a rezistenței la impact lateral și asigură o potrivire mai bună cu vehiculele echipate cu sistem i-Size, facilitând alegerea și utilizarea corectă.

Scaunele auto clasificate în funcție de greutate sunt cele încadrate pe grupe, conforme cu regulamentul ECE R44.03 sau ECE R44.04, o normă europeană mai veche, dar care este încă valabilă, notează Theaa.com. Dispozitivele de fixare pentru copii sunt împărțite în următoarele grupe:

Grupa 0 – copii cu greutatea sub 10 kg (nou-născuți până la vârsta de 6-9 luni);

Grupa 0+ – copii cu greutatea sub 13 kg (până la vârsta de 15 luni);

Grupa I – copii cu greutatea între 9 și 18 kg (de la 9 luni la 4 ani);

Grupa II – copii cu greutatea între 15 și 25 kg (peste 4 ani);

Grupa III – copii cu greutatea între 22 și 36 kg (peste 6 ani și 125 cm înălțime).

Fiecare grupă este concepută pentru a asigura protecția optimă a copilului, ajustată la greutatea și dimensiunile sale, astfel încât călătoria să fie cât mai sigură și cât mai confortabilă. Trecerea de la o grupă la alta se face în momentul în care copilul depășește limita maximă de înălțime sau greutate a scaunului său actual.

Sistemul ISOFIX: ce este și ce beneficii oferă

ISOFIX este abrevierea de la „ISO-FIXation” și constă într-un sistem standardizat de fixare a scaunelor auto pentru copii în vehicule, fără utilizarea centurilor de siguranță. Acesta simplifică montarea scaunelor auto, reduce riscul utilizării incorecte și asigură o conexiune stabilă și rigidă între scaun și mașină.

Sistemul ISOFIX presupune trei puncte esențiale de prindere. Există două ancore metalice, amplasate între spătarul și șezutul banchetei, și un picior de sprijin („load leg”) sau o chingă superioară („top tether”), care împiedică înclinarea scaunului, conform Carwow.co.uk. Principalele avantaje ale sistemului ISOFIX sunt creșterea siguranței copiilor și confortul oferit părinților.

O bază montată prin ISOFIX este mai sigură decât una fixată cu centura de siguranță, deoarece reduce semnificativ riscul unei instalări greșite. În plus, scaunul auto devine mai stabil și mai puțin predispus la deplasare în cazul unui impact. De asemenea, sistemele ISOFIX sunt mai ușor de utilizat de către părinți, deoarece permit instalarea rapidă a scaunului prin mecanisme de tip „click”, care facilitează atât montarea, cât și demontarea acestuia.

Procesul este mult mai simplu și mai rapid decât fixarea scaunului cu centura de siguranță, care este adesea complicată și realizată incorect. Este important de reținut că un scaun auto oferă protecție doar dacă este instalat și ajustat corect. Un studiu realizat în 2018 a arătat că 47,6% dintre scaunele auto pentru copii analizate nu erau fixate corespunzător.

Alegerea și utilizarea corectă a unui scaun auto pentru copil

Alegerea corectă a scaunului auto pentru copil presupune mai mult decât simpla selectare a celui mai frumos sau mai scump model. Pentru a face cea mai bună alegere trebuie să ții cont de anumite detalii, și anume:

Respectă standardele de siguranță. Asigură‑te că scaunul are omologare conform ECE R129 (i‑Size) sau ECE R44/04, cele două standarde europene care garantează testări riguroase de siguranță. Scaunele i‑Size sunt considerate mai sigure, oferind o protecție îmbunătățită la impact lateral și prindere ISOFIX.

Conformitate cu greutatea și înălțimea copilului. Standardele i‑Size folosesc înălțimea copilului drept criteriu principal, ceea ce face alegerea mai intuitivă. Măsoară copilul și verifică dacă se potrivește intervalului de înălțime specificat de producător pentru acel model.

Compatibilitate cu mașina. Nu toate scaunele se potrivesc în orice autovehicul. Unele scaune i‑Size necesită ancore ISOFIX, în timp ce altele pot fi fixate folosind centura de siguranță a mașinii. Verifică manualul de utilizare al acesteia pentru compatibilitate.

Calitatea și confortul. Pe lângă siguranță este important și nivelul de confort al copilului tău, mai ales în călătoriilor pe distanțe lungi. Alege un scaun cu materiale respirabile, suport ajustabil pentru cap și spate și eventuale perne reductoare pentru copiii mici.

Nu te baza pe scaune second‑hand fără garanții. Scaunele second-hand pot părea o variantă economică, dar cele implicate în accidente sau depășite din punct de vedere al standardelor de siguranță pot fi periculoase. Dacă, totuși, alegi unul la mâna a doua, cere istoricul complet și verifică dacă există piese lipsă sau dacă este deteriorat.

Cum montezi corect scaunul auto pentru copil

Odată ce ai achiziționat scaunul auto potrivit pentru copilul tău va trebui să-l instalezi în mașină, iar pentru ca acesta să ofere nivelul de siguranță dorit, va trebui să-l montezi corect. Aceasta este partea care creează confuzie, deoarece producătorii impun restricții și fac anumite recomandări specifice de montaj.

În plus, mașina oferă mai multe soluții pentru instalarea scaunului. Un lucru este cert, și anume că, indiferent de metoda pe care o alegi sau de recomandările pe care le urmezi, totul începe cu alegerea locului potrivit.

Bancheta este cel mai sigur loc pentru un copil, astfel că, pe cât posibil, evită locul din dreapta față, mai ales dacă există airbag activ. Dacă mașina are un loc ISOFIX în mijlocul banchetei, acesta poate fi cea mai protejată poziție, fiind departe de părțile laterale ale vehiculului. Apoi, montează scaunul astfel încât să fie fix, fie că folosești centura de siguranță, fie sistemul ISOFIX. Dacă tragi de el la baza unde este prins, acesta nu trebuie să se miște mai mult de 2,5 cm înainte‑înapoi sau lateral.

De asemenea, este important să verifici unghiul de înclinare. La scaunele „rear‑facing”, un unghi de înclinare corect este esențial pentru a preveni căderea capului înainte, ceea ce poate obstrucționa respirația. Multe scaune au indicatori de nivel pentru ajutor. Este important să potrivești hamurile la nivelul umerilor și să te asiguri că acestea trec prin sloturile dedicate și sunt fixate corect.

La scaunele montate invers, hamurile trebuie să fie la nivelul sau sub umerii copilului, în timp ce, la scaunele montate normal, hamurile trebuie să fie la nivelul sau peste umeri. Unele scaune „forward‑facing” oferă un „top tether”, care este un al treilea punct de ancorare sub forma unei chingi sau a unui cârlig metalic. Acesta fixează partea superioară a scaunului de structura mașinii și trebuie folosit întotdeauna, conform Consumer Reports. În acest fel, previne mișcarea excesivă spre față în caz de impact, protejând capul copilului și oferind o stabilitate sporită scaunului auto.

Trebuie să știi că, dacă vrei să montezi scaunul copilului pe scaunul din dreapta șoferului, acesta va trebui orientat cu spatele spre sensul de mers, indiferent de vârsta celui mic. În plus, airbag-ul pasagerului va trebui dezactivat, deoarece, în cazul unui accident, acesta s-ar deschide și ar putea provoca răni grave, chiar letale.

Vezi şi de la ce vârstă pot sta copiii pe scaunul din față al mașinii!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE