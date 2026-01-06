Ce este o siguranță auto și ce rol are

O siguranță auto este un dispozitiv electric de mici dimensiuni foarte simplu, dar vital, fiind integrat în sistemul electric al unui autovehicul, cu roluri multiple. Aceasta funcționează ca un dispozitiv de protecţie a circuitelor electrice împotriva suprasarcinilor sau a scurtcircuitelor. Când prin circuit circulă un curent electric prea mare, siguranța se „sacrifică” și întrerupe circuitul, prevenind deteriorarea cablajelor și a componentelor.

Fără această protecție, consumatori precum farurile, sistemul audio, navigația, aerul condiționat sau senzorii esențiali ar putea fi expuse riscului de supraîncălzire sau de scurtcircuit, explică experții de la RAC.

În cazul în care curentul electric depășește nivelul pentru care siguranța este proiectată (10 A, 15 A sau 20 A), elementul metalic din interiorul acesteia se topește, întrerupând circuitul și protejând componentele mai sensibile împotriva deteriorării.

Fiecare siguranță auto este proiectată să protejeze un anumit circuit, cum ar fi de exemplu luminile de interior, radio-ul, luminile de semnzalizare, etc. Dacă acea siguranță se arde, componenta respectivă nu mai primește curent și nu mai funcționează.

Tipuri de siguranțe auto

Siguranțele auto există într-o varietate de forme și dimensiuni, fiecare fiind adaptată unei aplicații sau unui circuit electric specific. Există mai multe tipuri de siguranțe, iar alegerea variantei corecte este esențială pentru marca și modelul specific al mașinii tale. Astfel, există siguranțe lamelare (blade), lamelare mini (mini blade), tubulare din sticlă, de mare curent/mega și maxi.

Cele mai des întâlnite sunt siguranțele lamelare, care sunt ușor de recunoscut datorită carcasei din plastic colorat în care sunt introduse una sau două lamele metalice. Siguranțele mini lamelare au un design similar, dar sunt mai mici decât cele standard, în timp ce siguranțele tubulare din sticlă au o formă cilindrică, cu două capete metalice. Cele pentru curenți mari au diferite forme constructive și sunt mult mai robuste, fiind folosite în aplicații care necesită un curent ridicat, precum demarorul sau alternatorul.

În sfârșit, siguranțele maxi sunt, practic, siguranțe lamelare de dimensiuni mari și sunt utilizate pentru unii dintre cei mai mari consumatori dintr-un autovehicul. Când o siguranță se arde, sistemul pe care îl deservește nu mai funcționează până la înlocuirea acestei componente, în timp ce restul instalației electrice rămâne protejat și funcțional, aflăm de pe Autozone.com. În funcție de aplicație, siguranțele pot fi montate în suporturi individuale, cleme sau în blocuri de siguranțe.

Cum arată o siguranță auto defectă

Atunci când o siguranță se arde vei observa că anumite sisteme electrice ale mașinii tale nu mai funcționează, fie că este vorba despre lumini, sistem audio, geamuri electrice ori alte funcții. Pentru a identifica siguranța defectă, trebuie mai întâi să localizezi cutia de siguranțe, care se află, de obicei, sub planșa de bord, precum și în alte locuri ale mașinii.

Următorul pas este să scoți siguranța care bănuiești că este defectă și să o examinezi la lumină. Așa cum am precizat anterior, în interiorul siguranței se află una sau două bande metalice subțiri, iar dacă una dintre ele este întreruptă, topită sau prezintă urme de ars, înseamnă că siguranța este defectă.

În esență, în locul unei legături metalice continue, în carcasa de plastic a siguranței vei observa un gol sau o zonă arsă în locul unde banda s-a supraîncălzit și s-a rupt.

În același timp, unele siguranțe auto moderne de tip lamelar pot prezenta și înnegriri sau decolorări, precum și un aspect tulbure sau „afumat” atunci când sunt arse.

Un alt indiciu clar constă în funcționarea defectuoasă a unui sistem electric, precum farurile, radioul sau geamurile electrice. Dacă, după înlocuire, siguranța se arde din nou, este un semn clar al unei probleme electrice mai profunde, care va necesita intervenția unui specialist.

Cum verifici o siguranță auto defectă

Dacă una dintre luminile din habitaclu ori semnalizarea nu mai funcționează este foarte probabil ca de vină să fie o siguranță defectă. Primul pas pentru înlocuirea acesteia ar trebui să fie contactarea unui mecanic autorizat, deoarece lucrul cu sistemele electrice ale unui autovehicul necesită atât îndemânare, cât și cunoștințe profunde de specialitate.

Dacă ai dubii și nu ești sigur că poți înlocui siguranța de unul singur, este mai sigur să ceri sfatul unui expert. Însă, dacă totuși dorești să faci asta pe cont propriu va trebui să urmezi câțiva pași de bază, după cum urmează:

Localizarea cutiei de siguranțe. În funcție de marca și de modelul mașinii tale, pot exista chiar și patru cutii de siguranțe, care sunt amplasate în diferite zone ale vehiculului. Manualul de utilizare te poate ajuta să identifici cutia care corespunde circuitului afectat. De regulă, panoul cu siguranțe auto este poziționat sub bord, sub banchetă, în portbagaj sau sub capotă, în compartimentul motor.

Identificarea siguranței defecte. Odată localizată cutia de siguranțe va trebui să identifici siguranța defectă. Majoritatea cutiilor au o schemă detaliată care indică rolul fiecărei siguranțe. Dacă această schemă lipsește, poți să folosești o lampă de testare, însă metoda este una tehnică și se recomandă să fie făcută mai degrabă de un specialist. Pentru testare, trebuie pus contactul (fără să pornești motorul), iar lampa de testare se conectează la o suprafață metalică. Dacă siguranța este bună, lampa se va aprinde pe ambele părți, iar dacă este arsă, se va aprinde doar pe o parte, conform Kwik-fit.

Scoaterea și inspectarea siguranței. După oprirea completă a mașinii, siguranța se scoate cu ajutorul unui extractor special, care de obicei se află în cutia de siguranțe, sau cu un clește subțire. Pentru a o verifica va trebui să ții siguranța în lumină pentru a putea observa firul metalic din interior. Dacă acesta este întrerupt, siguranța este arsă și trebuie înlocuită. Chiar și în acest caz, este recomandat ca operațiunea să fie realizată de profesioniști.

Cum se înlocuiește o siguranță auto

Odată ce ai identificat siguranța defectă este momentul să o înlocuiești. Procesul de înlocuire a unei siguranțe auto poate părea o sarcină dificilă, mai ales în cazul siguranțelor de dimensiuni mari, însă nu este deloc așa, iar operațiunea nu durează mult. Înainte de a începe, asigură-te că deții o siguranță nouă de același tip și de același amperaj cu cea defectă. Iată ce trebuie să faci:

Ce faci înainte de înlocuirea siguranței. Parchează mașina în siguranță și asigură-te că motorul este oprit, iar cheia este scoasă din contact. Stai departe de ventilatorul de răcire și de curelele de transmisie, în cazul în care acestea pornesc neașteptat. Pentru un plus de siguranță, deconectează borna „minus” a bateriei pentru a opri circulația curentului electric.

Înlocuirea siguranțelor de tip lamelar. Pentru siguranțele lamelare, inclusiv pentru cele standard, maxi și mini, este util să ai un extractor de siguranțe sau un clește cu vârf subțire. Cu ajutorul acestui instrument prinde ușor marginea siguranței și trage-o afară din locașul ei, balansând-o delicat stânga-dreapta, dacă vezi că opune rezistență. După ce siguranța a fost scoasă, aliniază pinii siguranței noi și apas-o ferm în locaș până când intră complet.

Înlocuirea siguranțelor mari. În cazul siguranțelor de dimensiuni mari, care sunt folosite în automobilele cu consum ridicat de energie, este posibil ca acestea să fie fixate cu șuruburi sau cu bolțuri. Verifică dacă sunt menținute doar prin presiune sau dacă este necesară utilizarea unei șurubelnițe ori a unei chei tubulare. Defiletează elementele de fixare și scoate siguranța arsă. La montarea siguranței noi, elementele de prindere trebuie strânse la cuplul corect. În caz contrar, contactul electric nu va fi optim. Consultă specificațiile producătorului și folosește o cheie dinamometrică pentru montaj.

Reconectarea cablului bateriei. După ce ai montat siguranța nouă, reconectează borna „minus” a bateriei și verifică dacă circuitul funcționează corespunzător. Este posibil să fie necesară resetarea posturilor de radio salvate și a altor setări memorate pentru a finaliza operațiunea.

În cazul în care și siguranța nouă se arde, înseamnă că problema este una serioasă și necesită diagnosticare profesională.

Alte sfaturi și trucuri utile

Pentru a te asigura că operațiunea de înlocuire a asiguranței arse este făcută corect, în siguranță și cu un risc minim de probleme, ține cont de următoarele sfaturi și trucuri:

  • Păstrează în torpedou un set variat de siguranțe auto, compatibile cu vehiculul tău, niciodată cu amperaj greșit.
  • Deconectează bateria înainte de a schimba siguranța pentru a preveni un scurtcircuit sau arderea accidentală a noii siguranțe.
  • Introdu siguranțele de tip lamelar prin apăsare cu mâna pentru a evita crăparea sau ruperea lor.
  • Verificarea vizuală a siguranțelor lamelare este adesea suficientă pentru a o identifica pe cea defectă, însă nu este întotdeauna sigur. Verifică siguranța cu un multimetru sau cu o lampă de testare, chiar dacă filamentul pare intact, se mai menționează pe Autozone.

Dacă lucrarea este prea complexă pentru tine, apelează la un service auto pentru a rezolva problema în mod profesionist. De asemenea, dacă siguranțele se ard în mod repetat, poate fi vorba despre un scurtcircuit, un releu defect sau despre o defecțiune electrică serioasă. În astfel de cazuri, intervenția unui specialist este esențială pentru identificarea și remedierea problemei.

Vezi şi când trebuie să schimbi bujiile la maşină!

