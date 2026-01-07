Publicația Gadget.ro vă prezintă cele mai interesante 5 aparate din catalogul Kaufland.

Fier de călcat Switch On

Un produs electrocasnic de uz casnic, pe care orice gospodină și-l dorește în casă, este fierul de călcat Switch On, la doar 44,99 de lei. Aparatul are o putere de 1.740 de wați, rezervor de circa 0,22 de litri și o funcție de autocurățare.

Fierul de călcat Switch On disponibil la Kaufland costă 44,99 de lei. Foto: Captură ecran catalog oferte Kaufland

Este un produs simplu și eficient pentru utilizare zilnică. Disponibil în două culori, ce poate adăuga un plus de stil oricărei gospodării.

Mini grătar electric Switch On

Perfect pentru cei care vor să prepare rapid o masă delicioasă acasă. Acest grătar este ideal pentru mici, ceafă de porc sau alte preparate preferate, fiind o alegere practică și compactă.

Mini grătarul electric Switch On disponibil la Kaufland costă 81,99 de lei. Foto: Captură ecran catalog oferte Kaufland

La doar 81,99 de lei, mini grătarul electric are o putere de 1.000 de wați, o dimensiune de 23×14,5 cm și acoperire antiaderentă.

Aparat de călcat cu abur Tefal

Un dispozitiv care promite să simplifice călcatul hainelor. Deși nu suntem siguri dacă este cel mai performant pe piață, poate fi util în diverse situații când ai nevoie să-ți împrospătezi ținutele.

Aparatul de călcat cu abur Tefal disponibil la Kaufland costă 129 de lei. Foto: Captură ecran catalog oferte Kaufland

La doar 129 de lei, aparatul de călcat cu abur are o putere de 1.200 wați, un rezervor cu capacitate de 0,07 l și poate produce circa 20 de grame de abur/minut. De asemenea, aparatul vine cu o perie pentru țesături groase.

Mini compresor portabil

Acest gadget compact este ideal pentru umflarea rapidă a anvelopelor sau altor obiecte gonflabile. Ușor de transportat și accesibil, poate fi un ajutor de nădejde în mașină.

Mini compresorul portabil disponibil la Kaufland costă 99,99 de lei. Foto: Captură ecran catalog oferte Kaufland

La doar 99,99 de lei, mini compresorul portabil este wireless, are un ecran digital și o putere de 70 de wolți.

Proiector de lumină curcubeu Mebus

Un dispozitiv inedit care poate aduce o atmosferă relaxantă în orice cameră. Este o achiziție interesantă pentru cei care doresc să adauge un strop de culoare în viața lor.

Proiectorul de lumină LED curcubeu disponibil la Kaufland costă 69,99 de lei. Foto: Captură ecran catalog oferte Kaufland

Proiectorul de lumină curcubeu LED costă 69,99 de lei și are dimensiunea de 23x11x12,5 cm.

Conform Gadget.ro, oferta de gadgeturi din această săptămână este limitată, dar aceste produse se remarcă prin utilitatea sau originalitatea lor. Pentru mai multe detalii, consultați catalogul Kaufland disponibil săptămâna aceasta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE