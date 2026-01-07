Cuprins:
Publicația Gadget.ro vă prezintă cele mai interesante 5 aparate din catalogul Kaufland.
Fier de călcat Switch On
Un produs electrocasnic de uz casnic, pe care orice gospodină și-l dorește în casă, este fierul de călcat Switch On, la doar 44,99 de lei. Aparatul are o putere de 1.740 de wați, rezervor de circa 0,22 de litri și o funcție de autocurățare.
Este un produs simplu și eficient pentru utilizare zilnică. Disponibil în două culori, ce poate adăuga un plus de stil oricărei gospodării.
Mini grătar electric Switch On
Perfect pentru cei care vor să prepare rapid o masă delicioasă acasă. Acest grătar este ideal pentru mici, ceafă de porc sau alte preparate preferate, fiind o alegere practică și compactă.
La doar 81,99 de lei, mini grătarul electric are o putere de 1.000 de wați, o dimensiune de 23×14,5 cm și acoperire antiaderentă.
Aparat de călcat cu abur Tefal
Un dispozitiv care promite să simplifice călcatul hainelor. Deși nu suntem siguri dacă este cel mai performant pe piață, poate fi util în diverse situații când ai nevoie să-ți împrospătezi ținutele.
La doar 129 de lei, aparatul de călcat cu abur are o putere de 1.200 wați, un rezervor cu capacitate de 0,07 l și poate produce circa 20 de grame de abur/minut. De asemenea, aparatul vine cu o perie pentru țesături groase.
Mini compresor portabil
Acest gadget compact este ideal pentru umflarea rapidă a anvelopelor sau altor obiecte gonflabile. Ușor de transportat și accesibil, poate fi un ajutor de nădejde în mașină.
La doar 99,99 de lei, mini compresorul portabil este wireless, are un ecran digital și o putere de 70 de wolți.
Proiector de lumină curcubeu Mebus
Un dispozitiv inedit care poate aduce o atmosferă relaxantă în orice cameră. Este o achiziție interesantă pentru cei care doresc să adauge un strop de culoare în viața lor.
Proiectorul de lumină curcubeu LED costă 69,99 de lei și are dimensiunea de 23x11x12,5 cm.
Conform Gadget.ro, oferta de gadgeturi din această săptămână este limitată, dar aceste produse se remarcă prin utilitatea sau originalitatea lor. Pentru mai multe detalii, consultați catalogul Kaufland disponibil săptămâna aceasta.
