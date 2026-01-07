Thierry și-a redus consumul anual de energie electrică la sub 1.000 kWh

„Încerc să nu agravez problemele climatice, asta mă motivează”, a declarat el, conform publicației franceze France Info.

Din 2019, Thierry și-a redus consumul anual de energie electrică la sub 1.000 kWh, jumătate din media unui individ în Franța și de cinci ori mai puțin decât media pe gospodărie.

„Încălzesc puțin doar când este foarte frig. De exemplu, aseară erau 13 grade Celsius în salon, așa că dimineață nu am mai pornit încălzirea”, explică el.

Într-o țară unde 41% dintre oameni se confruntă cu precaritatea energetică, potrivit unui studiu al Fundației pentru Locuințe, Thierry Albert demonstrează că decizia sa nu este dictată de necesitate financiară. El locuiește singur și se bucură de o pensie sigură, după o carieră în industria alimentară și sectorul medico-social.

„Eu nu sufăr de frig precum cei care nu au de ales. Nu este o constrângere”, subliniază pensionarul.

„Dacă temperatura scade, mă îmbrac mai gros și asta e tot”

Pentru a reduce costurile de încălzire fără a-și sacrifica complet confortul, Thierry a adoptat o filozofie de viață bazată pe ingeniozitate. Într-o dimineață de ianuarie, el purta opt straturi de haine în partea de sus, două perechi de șosete de lână și „o pereche de colanți sub pantaloni”.

„Dacă temperatura scade, mă îmbrac mai gros și asta e tot”, adaugă el.

Casa pe care o închiriază este clasificată F, ceea ce indică o performanță energetică foarte scăzută. Thierry a luat măsuri pentru a compensa lipsa unei renovări complete. Iarna, folosește doar parterul casei, dormind în salon. Scările către etaj sunt blocate cu un panou de lemn acoperit cu material izolant și o perdea dublă.

„Arma” perdelei duble este utilizată la fiecare ușă și fereastră, însoțită de panouri izolante din celuloză sau in, ambalate în materiale speciale. Acestea adaugă o barieră suplimentară între ferestre și obloane.

„Nu îmi fac iluzii”, recunoaște Thierry, conștient că aceste soluții nu pot substitui o renovare energetică completă.

„Pereții au doar 4-5 centimetri de izolație, ceea ce este insuficient în prezent. Dar am blocat deschiderile și simt că am redus pierderile la maximum”.

În plus, el a ales să oprească boilerul, spălându-se doar cu apă rece.

„Mă lipsesc de aceste lucruri, dar mi se pare o necesitate astăzi. Poți spune: acest tip trăiește exagerat, încălzindu-se doar până la 13 grade Celsius. Trebuie să fie puțin nebun… Dar pentru mine, decizia a fost naturală”.

Bărbatul locuiește singur și nu primește prieteni acasă

Pensionarul locuiește singur, ceea ce îi permite să nu facă concesii.

„Nu deranjez pe nimeni, fac totul în liniștea mea”.

Thierry nu primește prieteni acasă din cauza temperaturii scăzute.

„Ar spune: Pornește încălzirea, nu vreau să îngheț”.

Deși nu a discutat prea mult despre alegerea sa, inclusiv cu medicul, Thierry se simte bine gestionându-și singur stilul de viață.

În Harbin, un oraș din nord-estul Chinei, unde iernile aduc temperaturi de până la -30°C, oamenii au dezvoltat metode ingenioase pentru a se încălzi.

Într-un articol publicat de The Conversation, Yangang Xing, un profesor de arhitectură, descrie cum tradițiile locale pot oferi soluții eficiente pentru provocările energetice actuale din Europa.



