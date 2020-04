De Bobi Neacșu,

John Taylor a relatat pe Facebook că a fost diagnosticat în urmă cu trei săptămâni cu COVID-19, însă s-a vindecat după ce a stat în autocarantină.

“Poate că sunt un tip de 59 de ani robust, îmi place să cred că sunt, sau am fost binecuvântat să iau o formă uşoară de COVID-19, dar după o săptămână de ceea ce aş descrie ca o «gripă turbo», am scăpat şi m-am simţit bine. Trebuie să recunosc că nu m-a deranjat carantina, pentru că am avut şansa să mă recuperez cu adevărat”, a scris acesta.

John Taylor a precizat că o parte din teama generată de această pandemie este justificată.

“Vorbesc pentru a răspunde fricii enorme generate de pandemie, o parte din ea fiind justificată pe de-a-ntregul, iar inima mea este alături de toţi cei care au avut de-a face cu pierderi reale şi durere. Dar vreau să vă aduc la cunoştinţă că nu este mereu un virus ucigaş şi că putem şi vom învinge”, a mai transmis Taylor, care a adăugat că este nerăbdător să revină pe scenă.

Citeşte şi:

Primăria Sectorului 5 renunţă la una dintre licitaţiile de promovare după ce Libertatea a scris pe ce se cheltuie 500.000 de euro

Cel mai circulat drum din România, liber în zi de weekend, în timpul stării de urgență. 45 de minute Nistorești – Predeal!

Medicii de la Suceava, deja în conflict cu Armata. Soluția militarizării spitalelor, eșecul democrației noastre

GSP.RO Temperatura la care noul coronavirus poate muri în doar câteva minute, în condiții de laborator

HOROSCOP Horoscop 6 aprilie 2020. Leii pot deveni ușor un exemplu pentru cei din jur