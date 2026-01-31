Conflict început pe acoperișul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”

Incidentul a avut loc în aprilie 2024, pe acoperișul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași. Discuțiile au pornit de la reproșuri legate de muncă, dar au degenerat rapid în jigniri personale și schimburi de lovituri.

Cearta a continuat la sol, unde Scutaru, care coborâse înarmat cu o bucată de fier-beton pentru a „echilibra forțele”, a reacționat la o lovitură a patronului înfingându-i acestuia metalul în zona gâtului.

Victima a stat 19 zile în comă

Victima a ajuns în stare critică la spital și a rămas în comă timp de 19 zile.

Curtea de Apel Iași a respins cererea de achitare pe motiv de legitimă apărare invocată de agresor. Judecătorii au motivat că Scutaru s-a înarmat preventiv și a lovit după ce atacul victimei se consumase, riposta nefiind necesară pentru a opri o agresiune iminentă.

Magistrații au mai subliniat că lovitura aplicată nu era necesară pentru a preveni un atac iminent, ci a avut loc după ce agresiunea se consumase deja. În aceste condiții, apelul formulat de Scutaru a fost respins.

Daune materiale și cheltuieli de spitalizare

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, agresorul trebuie să plătească daune morale și materiale către victimă în valoare totală de aproximativ 38.000 de euro, plus cheltuieli de spitalizare de 181.000 de lei.

Totodată, instanța a considerat exagerate pretențiile financiare suplimentare ale lui Igor N., reținând că acesta contribuise la declanșarea conflictului și că o parte dintre problemele medicale invocate existau anterior incidentului din 10 aprilie 2024.