Bătaia, care a început în zona de așteptare de după filtrele de securitate, la aproximativ 8 dimineața, i-a făcut pe cei prezenți acolo să se refugieze rapid, deoarece violențele s-au desfășurat între magazinele duty-free și restaurante.

Videoclipul postat pe rețelele sociale a arătat pete de sânge pe podeaua terminalului din nordul Londrei, care este popular printre companiile aeriene low cost, inclusiv Wizzair și Easyjet.

Bărbaţii au fost filmaţi în timp ce îşi împărţeau pumni între scaune, în zona de aşteptare, moment în care toţi cei din jur au început să se panicheze şi să ţipe, iar unii chiar s-au implicat în bătaie.

Pe imagini se aude cum bătăușii strigă unii la alții în română și de pe margine voci de femei le cer să se oprească.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat pentru The Independent: „Suntem șocați și întristați de acest incident. Adoptăm o abordare de toleranță zero față de violență și continuăm să ajutăm poliția, în anchetă. Am dori să cerem scuze oricărui pasager afectat”.

Poliția din Bedfordshire a declarat că investighează lupta: „Poliția a fost informată despre o tulburare violentă la Aeroportul Luton din Londra. Patru persoane au fost rănite, iar trei au fost duse la spital cu răni grave. Ulterior, 17 persoane au fost arestate și rămân în custodia poliției pentru audieri”, a declarat un purtător de cuvânt.

