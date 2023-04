Conform Bihoreanul, mai mulți dintre polițiștii prezenți la petrecere s-au luat la bătaie.

Scandalul ar fi izbucnit în jurul orei 3.00 noaptea, pe terasa restaurantului, şi ar fi fost declanşat de un schimb „aprins” de replici între doi polițiști, despre care publicația locală scrie că sunt Viorel Iga, adjunctul şefului de post din Lazuri de Beiuş, şi Călin Peti, poliţist la Rieni.

Altercația a degenerat apoi într-o încăierare în toată regula, în care bătăuşii şi-au împărţit pumni şi picioare, făcând şi „victime colaterale”.

S-a întâmplat afară, în faţa sălii, s-au înjurat, apoi s-au luat la bătaie. Au fost rănite mai multe persoane. Șeful Poliţiei Ştei a reușit să-i despartă. Martor al scandalului, pentru Bihoreanul:

Primarul comunei Cărpinet, Petru Curta, care fusese invitat și el la petrecere, a declarat că „nu am fost de față, trebuia să ajung în Suceava a doua zi, am plecat pe la miezul nopţii. Din auzite, doar, am aflat că au fost şi victime colaterale, cei ce s-au băgat să-i despartă”.

Niciuna dintre victime nu a depus plângere pentru agresiune și nu au apărut imagini video cu bătaia de la petrecere, însă Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a demarat cercetări.

DOCUMENTE. Un manager de spital și-a aprobat singur contractul prin care putea lucra 74 de ore pe săptămână

Agenții sunt suspectați de încălcarea Statutului polițiștilor, prin care sunt obligați să aibă un comportament decent și în afara programului de serviciu.

„Șeful Inspectoratului a dispus, de urgență, efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsuri legale în consecință”, a declarat comisarul-șef Alina Fărcuţa.

Biroul de Control cercetează acest incident de trei zile.

