Chiar dacă termenul de finalizare era peste încă zece luni, acesta a fost terminat în jumătate de timp. Pasajul este doar o parte din proiectul gândit de autoritățile locale, care vor implementa și un tram-train în zonă.

„Proiectul a fost gândit inclusiv pentru viitoarele dezvoltări, a fost proiectat astfel încât pe sub acest pasaj va circula viitorul tram-train care va trece pe sub pasaj și va ajunge în zona Parcului Industrial, gabaritul pasajului permițând tram-trainului și electrificării să intre pe sub pasaj, astfel încât să nu mai trebuiască să facem modificări ulterioare. Totodată, pe dedesubt, pe sensul giratoriu au fost montate anumite conducte de canalizare care vor face legătura cu canalizarea din zona Episcopia, care anul viitor va trece pe aici și va ajunge la stația de epurare, astfel nu vom mai fi nevoiți să spargem zona când se vor efectua aceste lucrări”, a declarat în cadrul conferinței edilul Oradiei, Florin Birta.

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a explicat de ce pasajul este foarte important pe plan local.

„Acest pasaj rezolvă practic două probleme majore: odată fluența cu frontiera de stat cu Ungaria, iar pe de altă parte rezolvă o problemă de siguranță a circulației, creând practic premizele de a avea mult mai puține accidente și de a avea o fluență mult mai bună. Pe de altă parte, am revenit astăzi, la doar două săptămâni după ce o altă investiție a fost finalizată tot pe raza județului Bihor, mă refer aici la varianta ocolitoare Beiuș, care tocmai a fost dat în circulație. Mă bucur să văd că administrațiile locale din zona aceasta sunt performante și îmi doresc ca acest exemplu să fie multiplicat poate mai bine la nivel național”, a explicat directorul general al CNAIR.

Circulația va fi deschisă sâmbătă, cu ora 10:00. Proiectul a prevăzut și realizarea unui drum colector în lungime totală de 2,2 km, dar și cu un drum de acces la Centrul Intermodal, în lungime de 665 m.

