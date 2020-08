Medicul recunoaște că trăiește o mare de dezamăgire, când a aflat că ruda sa a rămas fără rochia de schimb pe care i-o trimisese, dar și fără alte obiecte de uz personal.

”O mătușă care nu are pe nimeni apropiat a necesitat internare, îngrijire și sedare o perioadă. Fiind pandemie nu am putut intra deloc în Spital, am respectat întocmai regulile.

A m urmărit cu telefonul traseul din zona de triaj, după testare, până la a 3-a mutare. Am trimis pachet mare, bine ambalat, scris, ca toată lumea, de la poartă – cu obiecte de îmbrăcăminte, igienă personală etc .Pe un telefon mobil trimis am reușit să vorbesc personal cu ea doar după câteva zile . Surpriză amară: nu mai are din obiecte de îmbrăcăminte , de igienă … ”, a notat medicul Manuela Predila pe Facebook.

”Trăiesc o mare dezamăgire. Lucrez în sistemul sanitar de … mulți ani”, a conchis Manuela Predila.

Citeşte şi:

Cod galben de ploi torențiale, vijelii și inundații în mare parte din țară. Vreme instabilă în Capitală

VIDEO | Razie de amploare a Poliției Rutiere în Capitală. Doi șoferi, prinși drogați

VIDEO | Un șofer austriac împușcat de polițiști la Arad, după o urmărire de 80 de kilometri în trafic

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

PARTENERI - PLAYTECH Intră în vigoare de mâine! Toți românii trebuie să afle asta: ce se întâmplă pe 16 august 2020