”Viața în Wuhan pare că a reintrat în normal”, notează sursa citată.

”Este prea dureros să-mi amintesc”, spune un bărbat, cu lacrimi în ochi, despre perioada de carantină.

Un voluntar frizer a tuns 2.000 de medici din prima linie

Xia Qiyun, un bărbat care este frizer de 30 de ani, povestește cum a trecut prin carantină. ”A trebuit să-mi închid salonul în timpul carantinei. Proprietarul a renunțat la o lună de chirie și asta a mai luat puțin din presiunea asupra mea. În timpul carantinei, am făcut echipă cu colegii mei și am tuns personalul medical și pe cei din prima linie. Am făcut circa 2.000 de tunsori. Știu mulți medicii care au avut infecții la scalp. M-au făcut să plâng”, povestește el.

Să fie voluntar nu a fost ușor. Decizia a generat tensiuni în familie.

”Soția nu a vrut să o fac, pentru că locuiam cu familia. Mi-a spus foarte clar: « Chem poliția dacă faci asta!». A trebuit să merg într-un dormitor pentru voluntari. Ea mi-a spus că mă pot muta înapoi după ce se termină carantina. În momentul în care am plecat de acasă și soția a închis ușa în urma mea, nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Dar, ca frizer, trebuia să fac tot ce puteam pentru a ajuta”, mai spune el, care arată cu mândrie o bucată de pânză pe care s-au semnat cei pe care i-a tuns.

”Nu mă văd ca pe o persoană extraordinară. Acum mă simt puțin mândru. Înainte nu”, adaugă frizerul, care spune că afacerea a început să-i meargă mai bine datorită poveștii sale de viață. Mărturisește că face cu 30% mai mulți bani ca anul trecut și în 2021 ar vrea să se extindă.

Oamenii au ieșit pe străzi să guste tăițeii ”fierbinți-uscați”, mâncarea tradițională din Wuhan

Pe străzile din Wuhan, oamenii încep să se comporte normal. ”Eu sunt din Tianjin. De când pandemia aproape s-a terminat, vreau să văd Wuhan cu propriii ochi. Dacă oamenii nu și-au pierdut spiritul, atunci orașul rămâne același. Nu spun lozinci. Ar fi fără sens. Felul meu de a ajuta Wuhan este de a cheltui bani aici”, spune un bărbat aflat între două vârste.

Mulți gustă tradiționalii tăiței ”fierbinți-uscați”, o emblemă a locului.

”Mi-am deschis restaurantul aici acum 20 de ani. Vând în principal tăiței fierbinți uscați pentru că sunt mâncarea de stradă tradițională în Wuhan. Am redeschis în data de 2 mai. Afacerea nu a mers foarte bine imediat după ce carantina a fost ridicată. Vindeam cam 50-60% față de cât vindeam înainte. Wuhan nu a mai avut multe cazuri, însă lumea era speriată”, povestește una dintre vânzătoarele de tăiței, care subliniază că nu este ușor să faci bani, mai ales în zilele ploioase. Ea își amintește că nu și-a mai luat liber de când i-a murit soțul.

De la tradiționalii tăiței s-a inspirat și Xiao Junhua, atunci când a fondat trupa ”Hot Dry Noodles”, cu care încearcă să-și facă reclamă pe străzile inundate de muzică pop.

”Wuhan a ieșit din lock-down în data de 8 aprilie. Și formația noastră a debutat la sfârșitul acelei luni. Vrem ca formația noastră să reprezinte Wuhan. Toată lumea știe că mâncarea tradițională aici sunt tăițeii fierbinți uscați”, spune el.

Revenirea din carantină nu este ușoară pentru toți

”Hubu Lane”, zona tăițeilor și a mâncării stradale, are o istorie de peste 400 de ani, relatează un alt localnic. ”Vrem să știe toată lumea că, după carantină, în Wuhan putem să ieșim afară și să ne bucurăm de mâncare”, a mai afirmat acesta.

Revenirea la normal nu a fost însă ușoară pentru toată lumea. La piața de legume, se trăiește greu, deoarece lumea cumpără mai puțin.

O femeie arată că, la sfârșitul zilei, adunase în jur de 45 de yuani (7 dolari). ”Aș fi bucuroasă să fac bani pentru a supraviețui în acest an. Am fost luni bune în carantină și am redeschis din mai. Oamenii au avut costuri de întreținere de mii de dolari. Nu mai vor să cheltuiască bani acum”, se plânge ea.

Expoziție pentru a marca lupta cu coronavirusul

Autoritățile au organizat o expoziție pentru a marca lupta împotriva Covid. Lumea face fotografii, dar este loc și de propagandă din partea Partidului Comunist. Vin chinezi din mai multe zone ale țării pentru a vizita Wuhanul după pandemie.

Voluntarii încă monitorizează zonele rezidențiale din corturi, pentru a evita un al doilea val al coronavirusului.

”Să supraviațuiască pandemiei i-a făcut pe oameni să fie mai puternici și mai pozitivi”, spune un vizitator.

”Nu mă tem de un al doilea val în China”, afirmă încrezător frizerul Xia Qiyun, unul dintre eroii obișnuiți din Wuhan. ”Vreau ca toată lumea să fie în siguranță”.

”Cicatricile pandemiei sunt încă adânci”

Milioane de oameni din Wuhan au stat în carantină timp de 76 de zile. Aproape 4.000 de vieți s-au pierdut din cauza virusului. Pandemia a început în Wuhan, dar continuă să reverbereze în restul lumii. Organizația Mondială a Sănătății caută încă originea coronavirusului.

”La un an după ce epidemia a început orașul se străduiește să revină la normal. Dar cicatricile pandemiei încă sunt adânci”, mai notează sursa citată.

