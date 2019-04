Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a felicitat deja pe Benjamin Netanyahu pentru victoria în alegerile legislative din Israel.

Spoke to Bibi @Netanyahu to congratulate him on a great and hard-fought win. The United States is with him and the People of Israel all the way! https://t.co/OfFI6aKSOb

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2019