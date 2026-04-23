UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR

Momentul politic traversat de România este unul „complicat”, spune Tanczos Barna

Vicepremierul Tanczos Barna a spus că acest moment politic pe care îl traversează România este unul „complicat” şi a explicat care sunt liniile roşii pentru UDMR.

„Este complicat, nu aş vrea să folosesc cuvântul grav, dar este complicat din punct de vedere politic, destul de complicat. Sunt lucruri care sunt, practic, linii roşii pentru fiecare partid, cum pentru UDMR, de exemplu, linia roşie este participarea sau chiar susţinerea unui guvern din partea AUR, adică acel guvern care va fi susţinut de AUR sau în care va intra AUR nu o să aibă, în niciun caz, miniştri UDMR, deci noi nu intrăm într-o astfel de coaliţie”, a afirmat Tanczos Barna, joi seară, la Digi 24.

Acesta consideră că „probabil săptămâna viitoare încep să se limpezească apele” şi va avea loc o „dezescaladare”, ceea ce este un element esenţial pentru continuarea dialogului între forţele politice.

PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

PSD a decis luni, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17.00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

Ilie Bolojan a anunțat că PNL rupe coaliția cu PSD după 10 luni și nu a negat că va accepta sprijin de la AUR. Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marți, 21 aprilie, după ședința Biroului Politic Național de la Parlament, că acestă coaliție formată în iunie 2025 este ruptă de liberali din cauza crizei provocate de PSD.

Ilie Bolojan, certat de doi prim-vicepreședinți în ședința PNL, după ce PSD i-a retras sprijinul politic

Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, doi dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, l-au confruntat pe președintele partidului, premierul Ilie Bolojan, în ședința Biroului Politic Național (BPN) care a avut loc la Parlament, la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul politic.

„Domnule președinte, ați spus că România poate funcționa cu un guvern minoritar. Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR sau POT? Suntem un for statutar, iar aceste decizii trebuie luate în cadrul BPN”, a spus Pauliuc în ședința PNL de pe 21 aprilie.

Și a continuat: „Dacă răspunsul este nu, dacă decideți să faceți negocieri, trebuie să fie aprobate în BPN. În ultimii cinci ani am construit, în raport cu AUR, o poziție clară: că este un partid rusofil, că nu ne așezăm la masă cu ei și că ar trebui scos în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, apare o problemă de imagine și de doctrină”.





