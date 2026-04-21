Majorările sunt puse pe seama conflictului din Orientul Mijlociu, care a influențat piața globală de petrol.

Scumpiri semnificative la carburanți în mai multe țări europene

La nivelul Uniunii Europene, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 12,9% în martie 2026 față de martie 2025, potrivit datelor.

Germania a înregistrat cea mai mare creștere, de 19,8%, urmată de România (19,6%), Olanda (18,8%), Letonia (18,5%) și Austria (17,2%).

În schimb, Ungaria și Slovenia au fost singurele țări unde s-au înregistrat scăderi de prețuri, de 2,7%, respectiv 5,9% comparativ cu martie 2025.

„Până în februarie 2026, prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în UE era în general în scădere, atât pentru media UE, cât și pentru majoritatea țărilor membre. Cu toate acestea, a crescut semnificativ în martie 2026”, a explicat Eurostat.

Diferențe între motorină și benzină

În ceea ce privește motorina și benzina, datele arată o creștere mai accentuată a prețului motorinei. În martie 2026, motorina s-a scumpit cu 19,8%, iar benzina cu 9,4%, comparativ cu martie 2025.

De la o lună la alta, motorina a fost mai afectată, prețul său crescând cu 19,1% față de februarie 2026, în timp ce benzina a înregistrat o creștere lunară de 10,6%.

În cazul motorinei, cele mai mari majorări lunare s-au înregistrat în Cehia și Suedia (ambele +27,6%), Estonia (+26,8%), Letonia (+25,4%), Belgia (+25,2%) și Olanda (+25,1%).

Cele mai mici creșteri de prețuri au fost observate în Slovenia (+2,9%), Slovacia și Ungaria (ambele +7,0%).

Pentru benzină, scumpirile lunare au fost mai moderate, cele mai mari fiind în Belgia (+15,1%), Suedia (+15,0%), Austria (+14,8%), Cehia (+14,6%) și Estonia și Lituania (ambele +14,2%).

Cele mai reduse creșteri au fost raportate în Slovenia (+2,4%), Slovacia (+3,8%), Ungaria (+4,7%) și Italia (+4,8%).

Perspectivele pieței petrolului

În timp ce prețurile combustibililor cresc în Europa, pe piața petrolului s-a înregistrat o scădere marți, după ce prețurile urcaseră în ședința anterioară.

Prețul petrolului a scăzut marți, pe fondul așteptărilor că negocierile dintre SUA și Iran ar putea duce la creșterea ofertei din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 95 de cenți, până la 94,53 de dolari pe baril. Și petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o scădere de 1,54 de dolari, ajungând la 88,07 dolari.

Această fluctuație vine pe fondul așteptărilor privind posibile negocieri de pace între SUA și Iran, care ar putea crește oferta de petrol din Orientul Mijlociu, regiune-cheie pentru producția globală de țiței.