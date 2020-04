De Simona David,

Producătorii de bere și de băuturi răcoritoare folosesc dioxid de carbon, pentru carbogazificare, un proces care dă efervescență berii și băuturilor răcoritoare carbogazoase.

Producătorii de etanol reprezintă furnizorul-cheie de dioxid de carbon pentru industria alimentară, deoarece captează acest gaz, care este un produs secundar, rezultat în procesul de productie a etanolului, iar apoi îl comercializează în cantități mari pentru industria de băuturi carbogazoase, inclusiv pentru berari.

Potrivit Reuters, în ultima vreme, producția de etanol a scăzut foarte mult din cauza pandemiei de COVID-19.

De altfel, diminuarea producției de etanol afectează aprovizionările cu dioxid de carbon (CO2) pentru industria alimentară, iar vestea proastă este că 34 din cele 45 de fabrici de etanol din SUA au diminuat sau chiar au oprit producția, potrivit directorului Asociației producătorilor de combustibili regenerabili, Geoff Cooper.

Totodată, furnizorii de CO2 au mărit prețurile pentru clienții din industria berii, pentru producătorii de bere adică, din cauza reducerii producției.

Iar prețurile s-au majorat semnificativ, cu 25%, după cum afirmă Bob Pease, președintele Asociației Berarilor, citat de Reuters.

Problema este tot mai mare. Zilnic suntem anunțați de membrii asociației că se întâmplă acest lucru. De altfel, cred că situația va afecta câțiva producători de bere care vor începe să oprească producția în 2-3 săptămâni. Bob Pease, președintele Asociației Berarilor:

Asociația Berarilor îi reprezintă pe micii producători americani de bere artizanală, care își asigură aproximativ 45% din necesarul de CO2 de la producătorii de etanol.

Într-o scrisoare trimisă la începutul lunii aprilie, pe 7, vicepreședintelui SUA, Mike Pence, Asociația producătorilor de gaze comprimate din SUA a estimat că producția de CO2 a scăzut cu aproape 20%.

Cel care semnează scrisoarea, președintele asociației, Rich Gottwald, a menționat că până la mijlocul lunii aprilie producția ar putea scădea cu 50%, în absența unor măsuri care să-i sprijine în această perioadă.

Potrivit Reuters, au mai fost întrebați și alți producători de răcoritoare și de băuturi alcoolice care folosesc CO2, dar aceștia nu au comentat deocamdată. Printre companiile cărora li s-au solicitat puncte de vedere se numără și Coca-Cola, PepsiCo Inc, Constellation Brands Inc.



