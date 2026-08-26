Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 a provocat o alunecare de teren masivă care a blocat râul Bhote Koshi

Tragedia a fost cauzată de un cutremur cu magnitudinea de 4,4, care a declanșat o alunecare de teren masivă, blocând râul Bhote Koshi. „Astăzi, la ora 8.37, a avut loc un cutremur, iar ca urmare a acestuia s-a produs o alunecare de teren de mari proporții, care a blocat râul, ceea ce pare să fi provocat inundația”, a declarat ministrul de Externe al Nepalului, Shishir Khanal. În timp ce elicopterele cercetează zona, autoritățile raportează că nivelul ridicat al apei îngreunează operațiunile de salvare.

În regiunea vecină Tibet, media de stat chineză a avertizat asupra unor „pierderi umane majore”. La Gyirong, aflat pe teritoriul chinez, o alunecare de teren a provocat distrugeri semnificative. Președintele chinez, Xi Jinping, a solicitat „eforturi totale” pentru căutarea supraviețuitorilor.

Visuals of the flash flood in northern Nepal. Nepali Army, Armed Police Force and Nepal Police have been mobilised after the floods in which casualties are feared.



Visuals: https://t.co/rBxD7vQ5BR pic.twitter.com/5l1El9lI7c — Sidhant Sibal (@sidhant) August 26, 2026

Zeci de turiști străini și muncitori de la hidrocentrala Langtang Khola sunt dați dispăruți în regiunea Rasuwa

Municipalitatea Rasuwa, unde a avut loc tragedia, este situată în nordul Nepalului, la granița cu China, și găzduiește aproximativ 50.000 de locuitori. Regiunea este cunoscută pentru râurile sale cu debit rapid, care alimentează numeroase proiecte hidroenergetice. Potrivit agenției naționale de știri RSS, 60 de muncitori de la centrala hidroelectrică Langtang Khola sunt dați dispăruți, proiectul fiind afectat în timpul lucrărilor de betonare într-un tunel.

Parcul Național Langtang, popular printre turiști, și lacul sacru Gosaikunda, situat la peste 4.300 de metri altitudine, atrag anual numeroși vizitatori. Printre turiștii dispăruți se numără cetățeni din India, Australia, Olanda, Africa de Sud, Marea Britanie și Malaezia, conform Consiliului de Turism din Nepal.

Crucea Roșie se mobilizează pentru operațiunile de salvare și trimite ajutoare umanitare de urgență

Crucea Roșie a trimis echipe de urgență și ajutoare umanitare în zonele calamitate. „Comunitățile sunt îndemnate să rămână în alertă și să respecte instrucțiunile oficiale de siguranță”, a transmis biroul regional al Crucii Roșii Asia-Pacific pe platforma X, însoțind mesajul cu imagini dramatice ale inundației. Federația Internațională a Crucii Roșii a anunțat că este pregătită să sprijine eforturile de salvare.

Criza climatică din Himalaya amplifică istoricul tragic al inundațiilor și cutremurelor din regiune

Regiunea Himalaya, cunoscută drept „acoperișul lumii”, este frecvent afectată de dezastre naturale, cum ar fi alunecări de teren și inundații. Potrivit experților, criza climatică globală amplifică intensitatea și frecvența acestor fenomene.

În august 2025, un sat din nordul Indiei a fost distrus de un val de apă, iar în septembrie 2024, ploile musonice din Nepal au provocat moartea a peste 200 de persoane și distrugeri masive. În 2015, un cutremur puternic a ucis peste 9.000 de oameni în Nepal, lăsând urme adânci în regiunea Rasuwa, deja vulnerabilă.

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