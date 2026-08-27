„În câteva clipe, apa a năvălit în sat și toate casele au fost acoperite de noroi”

Inundațiile din râul Bhotekoshi, care au început miercuri, 26 august, au provocat distrugeri masive în localitățile Syafrubesi și Timure din districtul Rasuwa.

Zonele afectate cel mai grav sunt cele din cadrul unității Gosainkunda, unde locuitorii au rămas fără adăposturi, după ce casele lor au fost complet distruse de viitură.

Pema Dorje Ghale, membru al consiliului local din Gosainkunda-2, a fost evacuat cu elicopterul. „Eram pe punctul de a lua micul dejun în jurul orei 8.30, când am auzit un zgomot puternic. În câteva clipe, apa a năvălit în sat și toate casele au fost acoperite de noroi”.

El a adăugat că oamenii nu au primit nicio avertizare prealabilă, iar cei care au putut să fugă au făcut-o, însă mulți sunt încă dați dispăruți.

„Am fugit desculț. Nu știu unde sunt sora și fratele meu”

Ghale și-a salvat viața fugind desculț spre dealuri: „Am fost evacuat ulterior cu un elicopter în Kathmandu. Dar nu știu unde sunt sora și fratele meu. Două treimi din locuitorii satului nostru au fost îngropați de alunecările de teren”.

Privind din elicopter, Ghale a descris scena devastatoare: „Când m-am uitat în jos, tot satul dispăruse complet. Nu mai rămăsese nicio casă, iar piețele fuseseră acoperite de noroi. Locul în care am crescut a devenit un deșert”.

În Timure, din aproximativ 150 de case, doar două sau trei au rămas în picioare. Situația este similară și în Syafrubesi. În total, aproximativ 400-500 de persoane locuiau în cele două zone afectate.

Printre victimele dezastrului de la granița cu China se află și angajați vamali, polițiști, șoferi și alte persoane, multe dintre ele fiind încă dispărute.

Ghale a menționat că președintele unității locale, Kaysang Nurbu Tamang, și familia sa sunt, de asemenea, dispăruți, la fel ca mulți alți locuitori, inclusiv șeful consiliului local din Gosainkunda-2, Chiring Tamang.

„Nu știu cine a supraviețuit și cine nu”

„Cei care au supraviețuit probabil s-au refugiat în diverse locuri, dar nu am reușit să luăm legătura cu nimeni. Nu știm cine a supraviețuit și cine nu”, a mai spus Ghale. Operațiunile de salvare continuă.

Inundațiile care au măturat Tibetul au provocat pagube extinse și pe malurile râului Trishuli din Nuwakot.

Noroiul adus de inundații s-a acumulat pe suprafața drumului, până la 300 de metri deasupra solului. Niciuna dintre casele de pe malurile râului din Trishuli și Dhunge Bazaar nu este în stare perfectă.

Atât podul nou, cât și cel vechi de pe autostrada care leagă Trishuli Bazaar de capitala Kathmandu au fost distruse de inundații. Oamenii au rămas blocați pe cealaltă parte a râului.

Casa lui Lenin, distrusă!

În mod similar, barajul și alte structuri ale proiectului hidroenergetic Trishuli de 21 MW situat în piață au fost grav avariate de inundații.

Președintele districtului, Lenin Ranjit, a informat că aproape toate structurile de pe malul râului Trishuli Bazaar au fost distruse.

Se estimează că un total de 400 de case au fost avariate aici. Ar putea fi mai multe. În prezent, suntem în proces de colectare a datelor.

Ranjit spune că și casa sa din Trishuli Bazaar a fost avariată.

„De la proiectele hidroelectrice de pe malurile râurilor până la școli și clădiri rezidențiale, nimic nu a fost cruțat. Toate au suferit pagube mai mari sau mai mici”, a spus el.

El a informat că, deși Școala Gimnazială Tribhuvan Trishuli, care are aproximativ 800 de elevi, a fost avariată, elevii au fost evacuați prompt din școală.

165 de morți, sute de dispăruți

Armata nepaleză a salvat 177 de persoane, atât pe calea aerului, cât și pe uscat, în timpul operațiunilor de căutare și salvare a persoanelor afectate de inundațiile devastatoare din Rasuwa. Peste 2.000 de militari au fost desfășurați pentru căutare, salvare și distribuire de ajutoare în zonele afectate de inundații, de la Nuwakot până la Chitwan.

Centrul Național de Operațiuni de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a confirmat că autoritățile au recuperat 165 de cadavre în mai multe districte în urma inundațiilor devastatoare.

Echipele de căutare continuă operațiunile active pentru a găsi cele 826 de persoane dispărute.

Printre cei dispăruți se numără 85 de membri ai forțelor de securitate (44 din armata nepaleză, 28 din poliția nepaleză și 13 din forțele de poliție armate), alături de 162 de locuitori din Rasuwa și Nuwakot.

În plus, s-a pierdut contactul cu 579 de turiști, inclusiv 466 de cetățeni străini și 113 nepalezi.

