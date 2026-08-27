„În câteva clipe, apa a năvălit în sat și toate casele au fost acoperite de noroi”

Inundațiile din râul Bhotekoshi, care au început miercuri, 26 august, au provocat distrugeri masive în localitățile Syafrubesi și Timure din districtul Rasuwa.

Zonele afectate cel mai grav sunt cele din cadrul unității Gosainkunda, unde locuitorii au rămas fără adăposturi, după ce casele lor au fost complet distruse de viitură.

Pema Dorje Ghale, membru al consiliului local din Gosainkunda-2, a fost evacuat cu elicopterul. „Eram pe punctul de a lua micul dejun în jurul orei 8.30, când am auzit un zgomot puternic. În câteva clipe, apa a năvălit în sat și toate casele au fost acoperite de noroi”.

El a adăugat că oamenii nu au primit nicio avertizare prealabilă, iar cei care au putut să fugă au făcut-o, însă mulți sunt încă dați dispăruți.

„Am fugit desculț. Nu știu unde sunt sora și fratele meu”

Ghale și-a salvat viața fugind desculț spre dealuri: „Am fost evacuat ulterior cu un elicopter în Kathmandu. Dar nu știu unde sunt sora și fratele meu. Două treimi din locuitorii satului nostru au fost îngropați de alunecările de teren”.

Privind din elicopter, Ghale a descris scena devastatoare: „Când m-am uitat în jos, tot satul dispăruse complet. Nu mai rămăsese nicio casă, iar piețele fuseseră acoperite de noroi. Locul în care am crescut a devenit un deșert”.

În Timure, din aproximativ 150 de case, doar două sau trei au rămas în picioare. Situația este similară și în Syafrubesi. În total, aproximativ 400-500 de persoane locuiau în cele două zone afectate.

Printre victimele dezastrului de la granița cu China se află și angajați vamali, polițiști, șoferi și alte persoane, multe dintre ele fiind încă dispărute.

Ghale a menționat că președintele unității locale, Kaysang Nurbu Tamang, și familia sa sunt, de asemenea, dispăruți, la fel ca mulți alți locuitori, inclusiv șeful consiliului local din Gosainkunda-2, Chiring Tamang.

„Nu știu cine a supraviețuit și cine nu”

„Cei care au supraviețuit probabil s-au refugiat în diverse locuri, dar nu am reușit să luăm legătura cu nimeni. Nu știm cine a supraviețuit și cine nu”, a mai spus Ghale. Operațiunile de salvare continuă.

Inundațiile care au măturat Tibetul au provocat pagube extinse și pe malurile râului Trishuli din Nuwakot.

Noroiul adus de inundații s-a acumulat pe suprafața drumului, până la 300 de metri deasupra solului. Niciuna dintre casele de pe malurile râului din Trishuli și Dhunge Bazaar nu este în stare perfectă.

Atât podul nou, cât și cel vechi de pe autostrada care leagă Trishuli Bazaar de capitala Kathmandu au fost distruse de inundații. Oamenii au rămas blocați pe cealaltă parte a râului.

Casa lui Lenin, distrusă!

În mod similar, barajul și alte structuri ale proiectului hidroenergetic Trishuli de 21 MW situat în piață au fost grav avariate de inundații.

Președintele districtului, Lenin Ranjit, a informat că aproape toate structurile de pe malul râului Trishuli Bazaar au fost distruse.

Se estimează că un total de 400 de case au fost avariate aici. Ar putea fi mai multe. În prezent, suntem în proces de colectare a datelor.

Ranjit spune că și casa sa din Trishuli Bazaar a fost avariată.

„De la proiectele hidroelectrice de pe malurile râurilor până la școli și clădiri rezidențiale, nimic nu a fost cruțat. Toate au suferit pagube mai mari sau mai mici”, a spus el.

El a informat că, deși Școala Gimnazială Tribhuvan Trishuli, care are aproximativ 800 de elevi, a fost avariată, elevii au fost evacuați prompt din școală.

165 de morți, sute de dispăruți

Armata nepaleză a salvat 177 de persoane, atât pe calea aerului, cât și pe uscat, în timpul operațiunilor de căutare și salvare a persoanelor afectate de inundațiile devastatoare din Rasuwa. Peste 2.000 de militari au fost desfășurați pentru căutare, salvare și distribuire de ajutoare în zonele afectate de inundații, de la Nuwakot până la Chitwan.

Centrul Național de Operațiuni de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a confirmat că autoritățile au recuperat 165 de cadavre în mai multe districte în urma inundațiilor devastatoare.

Echipele de căutare continuă operațiunile active pentru a găsi cele 826 de persoane dispărute.

Printre cei dispăruți se numără 85 de membri ai forțelor de securitate (44 din armata nepaleză, 28 din poliția nepaleză și 13 din forțele de poliție armate), alături de 162 de locuitori din Rasuwa și Nuwakot.

În plus, s-a pierdut contactul cu 579 de turiști, inclusiv 466 de cetățeni străini și 113 nepalezi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Viva.ro
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.RO
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
Scene scandaloase în Liga Campionilor » Guendouzi i-a provocat pe fani și a pornit o bătaie ca în filme
GSP.RO
Scene scandaloase în Liga Campionilor » Guendouzi i-a provocat pe fani și a pornit o bătaie ca în filme
Parteneri
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Avantaje.ro
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Știri România

Parteneri
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
Adevarul.ro
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
„Ăsta e of-ul lui”. Giovanni Becali a dezvăluit ce e pregătit să facă Dan Petrescu. Exclusiv
Fanatik.ro
„Ăsta e of-ul lui”. Giovanni Becali a dezvăluit ce e pregătit să facă Dan Petrescu. Exclusiv
30 de minute este noul prag de reacție al NATO, cu România în rol-cheie dacă Rusia testează flancul estic
Financiarul.ro
30 de minute este noul prag de reacție al NATO, cu România în rol-cheie dacă Rusia testează flancul estic
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Înghețata care surprinde prin gustul neașteptat. "Mă duce cu gândul la Crăciun, când tăiem porcul"
ObservatorNews.ro
Înghețata care surprinde prin gustul neașteptat. "Mă duce cu gândul la Crăciun, când tăiem porcul"
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
GSP.ro
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
Parteneri
Meta taie accesul copiilor la Instagram și Facebook pe timpul nopții. Doar două ore pe zi pe rețelele sociale
Mediafax.ro
Meta taie accesul copiilor la Instagram și Facebook pe timpul nopții. Doar două ore pe zi pe rețelele sociale
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
O nouă alertă aeriană în Tulcea! A fost detectată o ţintă aeriană la granița cu România
KanalD.ro
O nouă alertă aeriană în Tulcea! A fost detectată o ţintă aeriană la granița cu România

Politic

Parteneri
SURSE | Toți inspectorii școlari generali adjuncți iau în calcul să demisioneze din funcție. Schimbări majore la ISJ Iași din toamnă
ZiaruldeIasi.ro
SURSE | Toți inspectorii școlari generali adjuncți iau în calcul să demisioneze din funcție. Schimbări majore la ISJ Iași din toamnă
Revin pe stadionul unde au făcut spectacol pentru România! Doi titulari ai lui Coelho, amintiri speciale înaintea duelului decisiv cu Ararat
Fanatik.ro
Revin pe stadionul unde au făcut spectacol pentru România! Doi titulari ai lui Coelho, amintiri speciale înaintea duelului decisiv cu Ararat
Zelenski a primit de la un campion cel mai simpatic cadou: Un pui de pitbull, cu un nume și o poveste speciale (Video)
Spotmedia.ro
Zelenski a primit de la un campion cel mai simpatic cadou: Un pui de pitbull, cu un nume și o poveste speciale (Video)