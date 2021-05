„Astăzi familia noastră a pierdut un prieten adevărat și un tovarăș loial. Timp de mai bine de un deceniu, Bo a fost o prezență constantă și blândă în viața noastră – fericit să ne vadă în zilele noastre bune, în cele mai puțin bune, dar și în restul zilelor”, a transmis Barack Obama.

„Ne va fi tare dor de el”, a scris fostul preşedinte pe Twitter.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

Michelle Obama, fostă primă doamnă a Statelor Unite, a precizat într-un alt mesaj pe Twitter că Bo, în vârstă de 12 ani, suferea de cancer.

This afternoon was a difficult one for our family. We said goodbye to our best friend—Bo—after a battle with cancer. We are grateful for the love you showed him over the years. Please hug the furry members of your family a little closer tonight—and give them a belly rub from us. pic.twitter.com/zOk3SPABsT