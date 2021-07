„Așa cum știți la Mehedinți am avut o activitate pe care am pregătit-o împreună cu cei de la DGA din Ministerul de Interne de câteva luni. La acțiune au participat peste 1.000 de efective. Scopul a fost de a destructura o rețea de contrabandă de țigări și am reușit. Din păcate, în această rețea erau infiltrați și câțiva angajați din MAI, este vorba de cinci angajați. Trei au fost reținuți pentru 24 de orei, iar unul încă se află în arest”, a declarat Lucian Bode, vineri, la Constanța într-o conferință de presă transmisă de Ziua de Constanța.

Lucian Bode a mai transmis că MAI îşi face curăţenie în propria ogradă. De asemenea, ministrul de interne a amintit și cazurile de la Botoșani și Sibiu, în care mai mulți angajați ai MAI au fost vizați de anchete.

„Mesajul meu este unul cât se poate de clar. Ne facem curăţenie în propria ogradă, nu tolerăm nicio abatere de la cea mai importantă calitate pe care trebuie să o aibă un angajat al MAI: integritatea. Sigur că sunt neplăcut surprins că trebuie să dau explicaţii despre astfel de uscături, dar în aceste condiţii niciodată nu o să fiu de acord să punem semnul egal între 129.000 de angajaţi ai MAI şi câteva uscături pe la Permise, pe la Paşapoarte, pe la Brigada Rutieră sau unde au mai fost astfel de situaţii, la Sibiu, Timişoara, Botoşani şi iată acum la Mehedinţi”, a mai precizat Bode.

Reacția ministrului vine în contextul în care, miercuri, au avut loc 170 de percheziții în Mehedinți, dar și în alte județe din țară privind destructurarea rețelelor de contrabandă protejate de polițiști.

În urma perchezițiilor de miercuri, 90 de persoane au fost duse la audieri la DIICOT, iar șeful poliției de frontieră Mehedinți și alte 15 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, au transmis surse judiciare pentru ziar. Printre aceștia se numără și un polițist de la Combaterea Crimei Organizate Mehedinți.



