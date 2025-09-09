De la visul de a fi primar la lumea gastronomiei

„În prima fază, mi-am dorit să fiu primar. Am abandonat acest gând. Apoi am vrut o carieră în producție publicitară și regizor de scurtmetraje, pentru care încă simt atracție. Ce i-aș spune tânărului care a început această afacere? Să fie la fel de ambițios și să nu renunțe oricât de greu ar fi”, a spus Bogdan Puiu pentru Ziarul de Iași.

Absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași, specializarea Marketing, Bogdan a lucrat o perioadă în departamentul de marketing al companiei Antibiotice Iași. În paralel, a urmat un curs de bucătar, iar experiența de manager de restaurant l-a adus tot mai aproape de gastronomie.

„După facultate am lucrat la Antibiotice Iași, apoi am început un curs de bucătar. Am fost manager de restaurant și organizam ateliere de gătit pentru copii și adulți. Atunci am văzut că au succes și am decis că acesta va fi următorul pas”, a povestit antreprenorul.

Nașterea Soft & Grace

În urmă cu aproape nouă ani, Bogdan Puiu a deschis studioul Soft & Grace, unde copiii, adulții și chiar companiile învață să gătească paste, pâine sau deserturi sofisticate. Numele afacerii a fost ales cu grijă, pentru a transmite rafinament și atenție la detalii.

„Am avut din start o mică echipă împreună cu Dana și Iulian. Începutul a fost greu pentru că erau multe necunoscute, dar ne-am adaptat mereu. Suntem într-o continuă mișcare și evoluție”, a spus el.

Mii de participanți și trei locații în Iași

De la primele ateliere și până astăzi, peste 10.000 de copii și 12.000 de adulți au participat la cursurile Soft & Grace. Afacerea a crescut constant iar cifra de afaceri a urcat de la 140.000 de lei în 2017, la aproape un milion de lei în 2024.

„Fiind om de marketing, aș pune pe primul loc promovarea. A funcționat foarte bine recomandarea din om în om. Piața din Iași era pregătită pentru ceva nou, iar firmele de IT ne-au ajutat să ne dezvoltăm prin teambuildinguri”, a explicat antreprenorul.

Succes vine mereu cu sacrificii

Bogdan recunoaște că drumul nu a fost ușor: „Am ales să fiu la tigaie și nu la distracții, să dorm trei ore în atelier și nu opt acasă. Am făcut multe sacrificii ca să reușesc să scot capul în lume și să avem siguranță.”

Chiar și în momentele dificile, ideea de a împărtăși pasiunea cu alții l-a motivat să continue: „M-am gândit uneori cum ar fi să revin la o viață de birou. Dar am răspuns imediat cu «nu». Aici îmi iau toată energia.”

Astăzi, Soft & Grace are trei locații în Iași și oferă ateliere pentru copii, adulți, teambuildinguri, zile de naștere, workshopuri și sesiuni private. De asemenea, proiectul include și experiențe de tip private chef și live cooking.

„Mi-au trecut prin cap idei de extindere în alte orașe sau o caravană a atelierelor de gătit. Am făcut deja ateliere private în marile orașe din România și mă gândesc să le deschidem și pentru publicul larg”, a încheiat Bogdan Puiu.

