Dispozitivul, de fabricație germană, dar cu detonator rusesc, a fost descoperit vineri, în timpul unor lucrări de construcție. Operațiunea a început la ora 8.00 și a fost încheiată cu succes după șase ore și jumătate.

4.300 oameni au fost evacuați, pe o rază de 500 de metri. De asemenea, două școli, mai multe creșe și câteva secții ale Clinicii Helios Emil von Behring au fost închise. Pacienții afectați au fost mutați în alte aripi ale spitalului.

Transportul public în zonă a fost blocat, iar liniile de gaz și apă au fost închise.

Detonatorul a fost dezactivat într-o manieră controlată.

Heute wurde bei Erdarbeiten in der Berlepschstr. in #Zehlendorf eine 500kg #Weltkriegsbombe gefunden.

Die Entschärfung erfolgt in Absprache mit unserer Kriminaltechnik am Montag, den 20.3.23 vor Ort.

Hierfür wird am Montag ab 8 Uhr ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet.

⬇️ pic.twitter.com/vnUyirzWyu