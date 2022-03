Suflul exploziei distruge pereții magazinului din orașul Harkov, 1.5 milioane de locuitori, iar resturi de zidărie și sticlă lovesc în oamenii care se aflau la coadă.

Potrivit informațiilor presei ucrainene, zeci de persoane se aflau în interior, în momentul atacului.

Nu există încă informații despre victime.

#Kharkiv: A #Russian shell explodes next to people who are standing in line at the supermarket. pic.twitter.com/QIZkgV4ZLa