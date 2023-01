Videoclipul, asupra căruia a atras atenția Anton Gherașcenko, consilier în Ministerul ucrainean de Interne, provine din programul „Locul de întâlnire”, difuzat miercuri, 18 ianuarie, de postul NTV.

La un moment dat, fostul deputat al Dumei de Stat Boris Nadejdin rostește cuvinte surprinzătoare, de neconceput pentru propaganda rusă.

„În ciuda curajului soldaților și ofițerilor noștri, operațiunea specială a fost o greșeală catastrofală. Acum suntem într-o situație fără speranță, care va duce țara noastră într-o fundătură”, a declarat Nadejdin.

Politicianul a indicat greşelile liderilor politici ai Rusiei drept motive pentru această stare de lucruri, insistând că nu au fost îndeplinite țintele anunțate inițial, „denazificarea” și „eliberarea rușilor din Luhansk și Donețk”.

The „special military operation” was a disastrous mistake and it is a senseless situation leading the country to a dead end.” Are they trying to tell the Russian population something? pic.twitter.com/2BRdRkiUb1

Este greu de spus de ce Nadejdin vorbește în acest fel și de ce Kremlinul îi permite să facă acest lucru. Născut la Tașkent, Nadejdin a fost un apropiat al opozantului rus Boris Nemțov, ucis la Moscova, în 2015, cel mai mediatizat asasinat politic de la venirea lui Vladimir Putin la putere.

El s-a opus invaziei Ucrainei încă de la început. Iar în septembrie 2022, când Rusia se retrăgea din regiunea Harkov, a criticat serviciile de informații și a cerut negocieri pentru a pune capăt conflictului.

„L-au convins pe președintele Putin că această operațiune specială va fi rapidă și eficace, că populația civilă ar fi în afara oricărui pericol și că noi vom invada cu Garda Națională și kadîroviții pentru a face ordine. Oamenii ăștia ne-au mințit”, a declarat el.

„Cineva i-a spus lui Putin că ucrainenii se vor preda, că vor fugi, că vor dori să se alăture Rusiei. Cineva trebuie să-i fi spus toate astea. Au spus-o și la televiziune”, a adăugat atunci fostul politician.

Potrivit lui, e „absolut imposibil“ să învingi Ucraina dacă Rusia nu-și schimbă metodele de „război colonial. Există o armată puternică în fața trupelor ruse, susținută economic și tehnologic de țările cele mai puternice”, a explicat el.

Nadejdin a sugerat să se deschidă negocieri de pace pentru a pune capăt confruntărilor. Câteva zile mai târziu, pe canalul Rusia 1, propagandistul de la Kremlin Vladimir Soloviov a cerut arestarea lui Nadejdin.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn’t working in Russia’s favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5