În cel mai așteptat ghid al anului – Best of the World 2025 – Brașov se alătură unor zone renumite, precum Guadalajara, Barbados, Abu Dhabi și Arhipelagul Stockholm.

Într-un interviu acordat postului american CNN, redactorul șef al National Geographic, Nathan Lump, a dezvăluit câteva dintre destinațiile turistice incluse în Best of the World 2025.

Ce motive a oferit National Geographic turiștilor ca să viziteze Brașovul

Guadalajara, din Mexic, trebuie neapărat vizitat în 2025, susține jurnalistul, datorită festivalului de mariachi care se desfășoară. Acesta se va întinde pe o perioadă de două săptămâni, în august și septembrie.

Boise, Idaho, unde are loc festivalul Jaialdi, cu petreceri stradale, spectacole de dans și muzică și-a făcut loc în clasament, alături de Brașov.

Brașov este descris de National Geographic ca fiind „un ținut al pădurilor străvechi, al satelor rustice și al Carpaților. Iar cu noul său aeroport – primul construit în România în ultimii 50 de ani – patria lui Dracula este mai accesibilă. Explorați regiunea de-a lungul Via Transilvanica, un traseu de drumeții finalizat în 2022”.

În ghid au mai fost incluse mănăstirile cenobitice din Italia, care datează din Evul Mediu ori orașul irlandez Cork, orașul natal al starului „Oppenheimer”, Cillian Murphy.

Există și câteva destinații care sunt incluse frecvent în ghid, cum e cazul orașelor Bangkok și Los Angeles.

Valea Suru, India

Boise, Idaho

Adu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Râul Murray, Australia

Kwazulu-Natal, Africa de Sud

Arhipelagul Stockholm, Suedia

Cork, Irlanda

Hebride, Scoția

Tunisia

Antigua, Guatemala

Pădurea Ocala, Florida

Bangkok, Thailanda

Raja Ampat, Indonezia

Guadalajara, Mexic

Mănăstirile cenobice, Italia

Los Angeles, California

Groenlanda

Kanazawa, Japonia

Oriental Expres, Malaysia

Brașov, România

Cerrado, Brazilia

Northland, Noua Zeelandă

Senegal

Haida Gwaii, Columbia Britanică

Barbados



