Manifestanții au spus că încearcă să „paralizeze” țara pentru a atrage intervenția armatei, în speranța că aceasta e o cale de a răsturna rezultatele alegerilor de duminică. Jair Bolsonaro nu a recunoscut momentan înfrângerea în alegeri, dar un ministrul din guvernul său a declarat că face acest gest marți.

Drumul principal de acces către aeroportul internațional Guarulhos din Sao Paulo, cel mai aglomerat din țară, a fost blocat temporar de zeci de protestatari și 25 de zboruri au fost anulate, a transmis conducerea aeroportului.

Guvernatorul Rodrigo Garcia a spus că autostrada a fost redeschisă marți dimineață și a anunțat că vor fi date amenzi mari pentru orice persoană care blochează traficul.

De asemenea, Curtea Supremă a Braziliei a ordonat marți poliției să elimine zeci de blocaje rutiere instituite de susținătorii președintelui Jair Bolsonaro.

BRAZIL: Hundreds in Belém do Pará call Brazilians to join the ‘fight for freedom and against what they call a ‘criminal and his gang, in reference of new president-elect Lula, a far left politician already sentenced for time in prison for corruption. pic.twitter.com/fq7zL1USMZ