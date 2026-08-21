Reorganizare în BRD din România

Conform hotărârii aprobate de Consiliul Director, echipa de analiză și cercetare economică a BRD nu va mai elabora și nu va mai transmite cunoscutele rapoarte de piață. Aceste documente erau utilizate frecvent de mediul de afaceri, de investitori și de presa de specialitate pentru a înțelege pulsul economiei locale și tendințele globale.

Odată cu această restructurare, poziția de economist-șef a fost desființată oficial. Funcția era deținută de mai bine de zece ani de Florian Libocor, considerat unul dintre cei mai apreciați și bine cotați specialiști în analiza macroeconomică din România. Până în acest moment, expertul a preferat să nu ofere comentarii referitoare la această schimbare profesională.

Ce este un economist-șef și ce presupune această funcție

Economistul-șef al unei bănci este strategul principal și „vocea” analitică a instituției, având rolul esențial de a descifra tendințele economice majore. În mod practic, acesta coordonează echipa de cercetare a băncii, care monitorizează constant indicatorii financiari vitali – de la rata inflației și deciziile de politică monetară, până la evoluția PIB-ului, cursul valutar și dinamica pieței muncii. Funcția sa principală este să transforme aceste date statistice brute într-o imagine de ansamblu clară, capabilă să ghideze deciziile de afaceri.

Pe plan intern, funcția presupune o activitate de consiliere strategică la cel mai înalt nivel. Economistul-șef oferă conducerii executive analize riguroase care fundamentează deciziile de business, influențând direct politica de creditare, gestionarea riscurilor și orientarea investițiilor băncii. Totodată, el are sarcina de a identifica din timp riscurile geopolitice, schimbările de politică fiscală sau turbulențele din piețele internaționale, propunând scenarii și măsuri de protecție în fața eventualelor șocuri macroeconomice.

În spațiul public, economistul-șef acționează ca un formator de opinie și un liant între instituția financiară și societate, având misiunea de a traduce fenomene economice complexe în mesaje accesibile pentru presă, antreprenori și cetățeni.

BRD a refuzat să explice decizia

Poziția oficială a băncii subliniază caracterul strict intern al acestei decizii de business. Purtătorul de cuvânt al instituției financiare a precizat pentru publicația HotNews că hotărârile legate de organizarea internă nu fac obiectul dezbaterilor publice. Acesta este și motivul pentru care banca a ales să nu ofere detalii suplimentare despre cauzele exacte care au stat la baza restructurării. De asemenea, până la momentul publicării acestor informații, grupul financiar francez Societe Generale, banca-mamă a BRD, nu a emis un punct de vedere oficial.

O tendință de eficientizare preluată din sistemul bancar global

Deși pe piața locală eliminarea unui întreg departament de cercetare macroeconomică este considerată o premieră și o decizie surprinzătoare, practica nu este complet străină de sistemul bancar internațional. Jucători majori de pe piața globală au apelat în ultimii ani la strategii similare de reducere a costurilor și de simplificare a fluxurilor de lucru.

Instituții de top au decis recent să își reorganizeze sau să își absoarbă departamentele de analiză macroeconomică în structuri mai vaste. Aceste mutări au fost motivate, de cele mai multe ori, de dorința de a unifica strategia pe mai multe clase de active la nivel global și de a renunța la diviziile complet autonome atunci când acestea nu mai sunt considerate la fel de strategice pentru direcția principală de business.

Prin urmare, chiar dacă la București hotărârea a luat prin surprindere mediul financiar, ea se aliniază unui curent de restructurare adoptat deja la nivel internațional de alte corporații, care caută să își adapteze rapid organigrama la noile condiții de pe piață.

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