Camera Comunelor a respins acordul cu 344 de voturi la 286, iar planurile Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană se complică. Dacă vineri acordul propus de May ar fi primit numărul necesar de voturi, liderii celor 27 de state europene ar fi acceptat ca ieșirea să se facă pe 22 mai.

După votul din Parlament, Theresa May a declarat că implicațiile sunt „grave” și că Marea Britanie ar putea să părăsească UE fără acord la 12 aprilie. May ar putea cere o prelungire din partea Uniunii Europene, dar acest lucru ar însemna că țara va fi obligată să organizeze alegeri europarlamentare în luna mai.

„Singura opţiune juridică acum este aceea că Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea europeană pe 12 aprilie. Peste numai 14 zile. Nu este timp suficient pentru a conveni, a legifera şi a ratifica un acord şi totuşi Camera (Comunelor) a spus clar că nu va permite ieşirea fără un acord. Aşadar, va trebui să convenim o cale alternativă de a avansa. Uniunea Europeană a declarat clar că orice amânare suplimentară va trebui să aibă un obiectiv clar şi să fie convenită în unanimitate de celelalte 27 de state membre înainte de 12 aprilie”, a spus May în Parlament.

Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, i-a cerut premierului să schimbe acordul, în caz contrar să demisioneze și să fie organizate alegeri generale.

Donald Tusk, președintele Consiliului European, a declarat la scurt timp după votul din Parlamentul Marii Britanii că a convocat un summit UE de urgență pe 10 aprilie.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) 29 martie 2019