El propune o schimbare de paradigmă: în loc ca potențialul client să se adapteze la structura fixă a unui chestionar, un asistent bazat pe Inteligență Artificială transformă această etapă într-o conversație naturală, amicală și, mai ales, inteligentă.

Briedo e un chatbot care pregătește terenul înainte ca prima discuție să aibă loc. Sistemul învață despre afacerea clientului, adună informațiile necesare și livrează agenției un brief structurat înainte de apelul de vânzări. Astfel, timpul petrecut în meeting-uri nu mai este irosit pentru întrebări introductive, mecanice, ci este dedicat direct analizei, strategiei și soluțiilor care contează în business.

Deși tema înlocuirii muncii umane de către AI domină adesea discuțiile din tehnologie, viziunea lui Stanciu este diferită. Tehnologia nu trebuie să suplinească omul, ci să elimine sarcinile repetitive pe care niciun profesionist nu le iubește.

Prin programul-pilot care a început deja cu agenții din România și Europa, Briedo își propune să devină piesa lipsă din fluxul de lucru al experților, demonstrând că un produs creat în București poate rezolva o problemă universală: cum să ajungi mai repede la esența colaborării, fără birocrația digitală de început.

Libertatea: Formularele lungi de pe site-uri sunt o bătaie de cap pentru multă lume. Cum reușește asistentul vostru AI să transforme această corvoadă într-o simplă conversație amicală?

Alexandru Stanciu: Problema formularelor clasice este că îi cer clientului să se adapteze la structură: 15 câmpuri, întrebări standard și de multe ori lucruri la care nici nu știe încă să răspundă.

Noi am inversat logica. Briedo pornește o conversație și adaptează întrebările în funcție de ceea ce spune omul. Dacă un răspuns este neclar, cere o clarificare. Dacă o informație a fost deja oferită, nu o mai cere. Iar dacă anumite lucruri pot fi aflate prin research despre companie, nu îl punem pe client să le completeze manual.

Scopul este ca omul să simtă că explică unui profesionist ce are nevoie, nu că completează un formular.

Libertatea: Studiul vostru arată că 3 din 4 fondatori de agenții pierd ore întregi adunând date despre clienți. Ce înseamnă acest timp irosit pentru o afacere și cum îi ajută Briedo Connect să recupereze aceste ore?

Alexandru Stanciu: Pentru o agenție, problema nu este doar numărul de ore. Este faptul că acele ore sunt consumate de oameni foarte valoroși din echipă pentru muncă repetitivă: căutat compania pe Google, verificat site-ul, înțeles business-ul, centralizat răspunsuri și încercat să afli contextul care lipsește.

Briedo mută această muncă înaintea întâlnirii. Vorbește cu potențialul client, face research despre business și organizează informația într-un brief pe care profesionistul îl poate parcurge înainte de call.

Nu vrem neapărat să facem întâlnirea mai scurtă. Vrem ca timpul din întâlnire să fie folosit pentru lucrurile pentru care chiar este nevoie de doi oameni: strategie, întrebări bune, idei și decizii.

Libertatea: Cât de inteligent este acest asistent virtual când întâlnește un client care nu știe exact ce vrea sau care folosește un limbaj foarte tehnic?

Alexandru Stanciu: Tocmai aici devine interesant. Un client nu trebuie să știe să scrie un brief perfect. Poate spune „vreau mai multe vânzări”, „reclamele nu mai merg” sau poate, dimpotrivă, să vină cu foarte mulți termeni tehnici. Rolul sistemului este să înțeleagă contextul, să ceară clarificări unde lipsesc informații și să transforme conversația într-o structură pe care profesionistul o poate folosi.

Foarte important însă: Briedo nu trebuie să pretindă că știe ceea ce clientul nu știe. Dacă o informație nu poate fi stabilită, mai sănătos este să o marcheze ca necunoscută și să o lase pentru discuția cu specialistul decât să inventeze un răspuns.

Libertatea: Care e experiența unui client obișnuit atunci când intră pe site-ul unei agenții care folosește platforma voastră?

Alexandru Stanciu: În modelul nostru actual, experiența începe de obicei după ce clientul decide că vrea să discute cu agenția sau își programează întâlnirea.

Primește un link și, în loc să completeze un brief rigid, are o conversație ghidată despre business, problema pe care încearcă să o rezolve, obiective, buget, context sau ce a încercat până atunci. În paralel, Briedo poate completa imaginea prin cercetare despre companie. La final, clientul nu trebuie să producă el un document perfect, iar agenția nu începe întâlnirea de la zero.

Libertatea: În loc de întâlniri lungi, raportul vostru oferă agenției toate detaliile dinainte. Cum schimbă acest lucru prima discuție dintre un prestator de servicii și clientul său?

Alexandru Stanciu: Cred că schimbarea cea mai importantă este prima întrebare.

În multe dintre primele call-uri se pierd primele 20 sau 30 de minute cu „Spune-mi puțin despre companie”, „Ce faceți?”, „Care este bugetul?”, „Ce ați încercat până acum?”.

Dacă ai deja contextul înainte, poți începe cu: „Am văzut că problema principală este aceasta și că ați încercat deja X. Hai să discutăm de ce nu a funcționat și ce putem face diferit.” Este o conversație complet diferită. Clientul simte că ai venit pregătit, iar profesionistul poate să își folosească experiența pentru analiză și strategie, nu pentru colectarea mecanică de informații.

Libertatea: Ați pornit la drum cu agențiile de performance marketing, dar plănuiți să extindeți tehnologia spre imobiliare, servicii juridice sau recrutare. Cum va arăta căutarea unui avocat sau a unui apartament cu un astfel de ghid AI?

Alexandru Stanciu: Principiul rămâne același: înainte să ajungi la profesionist, sistemul te ajută să îți structurezi situația. Dacă ai nevoie de un avocat, nu ar trebui să fii obligat să știi din prima ce ramură de drept se aplică. Povestești ce s-a întâmplat, sistemul adună informațiile relevante și avocatul primește contextul înainte de discuție.

În imobiliare, în loc de „două camere, București”, conversația poate ajunge natural la buget real, zone acceptabile, navetă, termen de mutare, compromisuri sau ce este cu adevărat important pentru persoana respectivă.

Nu văd AI-ul ca pe avocat, agent imobiliar sau recruiter. Îl văd ca pe infrastructura care îi ajută pe acești profesioniști să ajungă mult mai repede la problema reală.

Libertatea: Lansați un program pilot cu 10 agenții din România și Europa. Ce reacții sau rezultate așteptați de la primele teste reale, din piață?

Alexandru Stanciu: Pilotul a început deja. Avem o agenție care folosește Briedo în procesul real de lucru și suntem în discuții cu alte două, iar obiectivul nostru este să ajungem la 10 agenții din România și Europa.

În etapa aceasta nu mai lucrăm doar pe ipoteze. Urmărim concret cum este folosit produsul: cât timp economisește agenția, cât de bine pregătită intră în discovery call, ce informații sunt cu adevărat utile în brief și unde mai există fricțiune pentru client.

Feedbackul din piață intră deja direct în dezvoltarea produsului. Unele lucruri pe care le consideram importante devin secundare, iar altele, pe care nu le vedeam inițial, ajung prioritare.

Pentru mine, acesta este rolul pilotului: nu să demonstreze că am avut dreptate de la început, ci să construim împreună cu agențiile un produs care rezolvă o problemă reală și repetitivă din munca lor.

Libertatea: Există o teamă generală că inteligența artificială va înlocui oamenii. În ce măsură Briedo înlocuiește munca umană și în ce măsură doar o simplifică?

Alexandru Stanciu: Briedo înlocuiește în primul rând munca pe care foarte puțini oameni o iubesc: copiat informații, căutat date despre companie, centralizat răspunsuri și repetat aceleași întrebări de fiecare dată.

Nu vrem să înlocuim omul care înțelege business-ul, construiește strategia sau creează relația cu clientul. Din contră, vrem să îi oferim mai mult timp pentru exact această parte a muncii.

Cred că utilizarea sănătoasă a AI-ului este să elimine munca mecanică din jurul unei relații umane, nu relația umană în sine.

Libertatea: Sunteți un startup fondat în București. Care este visul cel mare pentru Briedo în următorii ani pe piața tech?

Mi-ar plăcea ca Briedo să devină infrastructura care există înaintea conversațiilor profesionale importante.

Astăzi începem cu agențiile: înainte de discovery call, clientul își explică situația, Briedo face research, iar profesionistul intră în întâlnire cu context.

Dar aceeași problemă există în foarte multe industrii. De fiecare dată când un profesionist trebuie să petreacă primele zeci de minute încercând să înțeleagă cine este omul din fața lui și de ce a venit, există un proces care poate fi construit mai bine.

Visul mare este ca un produs construit în București să devină infrastructură folosită internațional pentru această etapă dintre „vreau să vorbesc cu un profesionist” și conversația propriu-zisă.

Nu vrem să construim încă un chatbot. Vrem să construim ceea ce se întâmplă înainte ca doi oameni să aibă o conversație mai bună.

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