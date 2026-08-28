În primul rând, Consiliul General al Capitalei a aprobat suspendarea până în noiembrie 2030 a stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor cu handicap. PMB a decis să suspende plata integrală a ajutoarelor de 500 de lei pentru 52.000 de persoane cu dizabilități, iar Ciprian Ciucu a anunțat că acestea vor primi numai 250 de lei lunar, până ce PMB își va achita datoriile privind plata stimulentului financiar.

„Aceste ajutoare, denumite stimulente, fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume […] am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la acești oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condițiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025”, a explicat Ciucu.

El a adăugat că, dacă nu decidea suspendarea ajutoarelor pentru persoanele cu handicap, datoriile PMB ar fi crescut și mai mult.

„Voi plăti toate datoriile pentru persoanele aflate în toate gradele de handicap! Până acum nu au fost plătite şi nu a existat predictibilitate. De acum înainte, până în anul 2030, îmi asum că vom plăti lună de lună 250 de lei pentru fiecare persoană care se află în situaţia de a avea un handicap la care Primăria Municipiului Bucureşti are datorii. Suma pe care o datorăm pe diferitele ajutoare sociale este de 689 de milioane! Va fi plătită integral până la data de 1 noiembrie 2030. De la acea dată va înceta suspendarea hotărârii şi plăţile vor merge mai departe, fără întrerupere. Prin efectul suspendării, nu se vor mai primi alte dosare până în noiembrie 2030, până la achitarea datoriilor”, a promis Ciprian Ciucu.

Programul de ajutorare a persoanelor adulte cu handicap a generat întârzieri de peste 650 de milioane de lei doar până pe 31 iulie, reprezentând circa 25 luni de plăți restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plățile au fost oprite, de fapt, din noiembrie 2025, deoarece s-au terminat banii prevăzuți în buget pentru aceste ajutoare, potrivit Agerpres.

Și Voucherul Materna pentru mame, instituit pe vremea Gabrielei Firea, a fost eliminat

Mai mult, în ședința de la Primăria Capitalei a fost eliminat și Voucherul Materna. Programul, introdus de fostul primar Gabriela Firea (PSD), oferea un ajutor de 2.000 de lei pentru mamele de peste 18 ani, după naștere, pentru medicamente și alte cheltuieli medicale. Decizia a fost motivată prin constrângerile bugetare majore.

De asemenea, și stimulentul pentru nou-născuţi scade. Ajutorul va fi redus de la 2.500 la 2.000 de lei. Stimulentul se acordă o dată pentru fiecare nou-născut, doar dacă părinții fac cerere. De asemenea, ambii părinți trebuie să aibă domiciliul în București de cel puțin 12 luni. Mai mult, nașterea trebuie să se fi înregistrat într-o maternitate din București. În plus, condiția pentru a obține banii este ca niciunul dintre părinți să figureze cu datorii restante și neeșalonate către bugetul local.

Foarte important, de stimulent nu vor beneficia toate mamele, ci doar următoarele categorii: mamele care au dreptul la venitul minim de incluziune stabilit prin decizia scrisă a primarului, mamele cu dizabilități, mamele aflate temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, ale violenței domestice, care se află în situații deosebite de vulnerabilitate sau în situații de risc stabilite prin anchetă socială), mamele minore și mamele care nasc cetățeni străini care provin din zone de război.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A ieșit și a făcut anunțul prezent acum pe toate burtierele posturilor de știri! Nici nu a mai ezitat, nici nu s-a mai ferit, ci a spus-o clar. Mulți s-au revoltat, dar Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cu subiect și predicat
Viva.ro
A ieșit și a făcut anunțul prezent acum pe toate burtierele posturilor de știri! Nici nu a mai ezitat, nici nu s-a mai ferit, ci a spus-o clar. Mulți s-au revoltat, dar Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cu subiect și predicat
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
GSP.RO
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.RO
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Tvmania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie

Știri România

Parteneri
Radu Miruță, despre apărarea României: „Nu vrem modernizarea Armatei? Atunci să vorbim în limba rusă”. Ce urmează după miliardele din SAFE
Adevarul.ro
Radu Miruță, despre apărarea României: „Nu vrem modernizarea Armatei? Atunci să vorbim în limba rusă”. Ce urmează după miliardele din SAFE
Supercomputerul a decis! Câte puncte face Universitatea Craiova în Conference League și pe ce loc termină faza grupelor
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis! Câte puncte face Universitatea Craiova în Conference League și pe ce loc termină faza grupelor
Fermierii pot recupera jumătate din costul polițelor agricole, inclusiv pentru animale
Financiarul.ro
Fermierii pot recupera jumătate din costul polițelor agricole, inclusiv pentru animale
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
TVMania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Salarii de 5.000 € pe lună şi cazare inclusă, însă puţini tineri iau în calcul aceste meserii
ObservatorNews.ro
Salarii de 5.000 € pe lună şi cazare inclusă, însă puţini tineri iau în calcul aceste meserii
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Mediafax.ro
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Wowbiz.ro
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Ce pensie are, de fapt, Viorel Lis. Oana a spus cu subiect si predicat suma: „Într-un weekend am cheltuit
Redactia.ro
Ce pensie are, de fapt, Viorel Lis. Oana a spus cu subiect si predicat suma: „Într-un weekend am cheltuit
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct
KanalD.ro
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată cu actualul partener. Ce mesaj inedit i-a urat acesta
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată cu actualul partener. Ce mesaj inedit i-a urat acesta
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)