În primul rând, Consiliul General al Capitalei a aprobat suspendarea până în noiembrie 2030 a stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor cu handicap. PMB a decis să suspende plata integrală a ajutoarelor de 500 de lei pentru 52.000 de persoane cu dizabilități, iar Ciprian Ciucu a anunțat că acestea vor primi numai 250 de lei lunar, până ce PMB își va achita datoriile privind plata stimulentului financiar.

„Aceste ajutoare, denumite stimulente, fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume […] am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la acești oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condițiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025”, a explicat Ciucu.

El a adăugat că, dacă nu decidea suspendarea ajutoarelor pentru persoanele cu handicap, datoriile PMB ar fi crescut și mai mult.

„Voi plăti toate datoriile pentru persoanele aflate în toate gradele de handicap! Până acum nu au fost plătite şi nu a existat predictibilitate. De acum înainte, până în anul 2030, îmi asum că vom plăti lună de lună 250 de lei pentru fiecare persoană care se află în situaţia de a avea un handicap la care Primăria Municipiului Bucureşti are datorii. Suma pe care o datorăm pe diferitele ajutoare sociale este de 689 de milioane! Va fi plătită integral până la data de 1 noiembrie 2030. De la acea dată va înceta suspendarea hotărârii şi plăţile vor merge mai departe, fără întrerupere. Prin efectul suspendării, nu se vor mai primi alte dosare până în noiembrie 2030, până la achitarea datoriilor”, a promis Ciprian Ciucu.

Programul de ajutorare a persoanelor adulte cu handicap a generat întârzieri de peste 650 de milioane de lei doar până pe 31 iulie, reprezentând circa 25 luni de plăți restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plățile au fost oprite, de fapt, din noiembrie 2025, deoarece s-au terminat banii prevăzuți în buget pentru aceste ajutoare, potrivit Agerpres.

Și Voucherul Materna pentru mame, instituit pe vremea Gabrielei Firea, a fost eliminat

Mai mult, în ședința de la Primăria Capitalei a fost eliminat și Voucherul Materna. Programul, introdus de fostul primar Gabriela Firea (PSD), oferea un ajutor de 2.000 de lei pentru mamele de peste 18 ani, după naștere, pentru medicamente și alte cheltuieli medicale. Decizia a fost motivată prin constrângerile bugetare majore.

De asemenea, și stimulentul pentru nou-născuţi scade. Ajutorul va fi redus de la 2.500 la 2.000 de lei. Stimulentul se acordă o dată pentru fiecare nou-născut, doar dacă părinții fac cerere. De asemenea, ambii părinți trebuie să aibă domiciliul în București de cel puțin 12 luni. Mai mult, nașterea trebuie să se fi înregistrat într-o maternitate din București. În plus, condiția pentru a obține banii este ca niciunul dintre părinți să figureze cu datorii restante și neeșalonate către bugetul local.

Foarte important, de stimulent nu vor beneficia toate mamele, ci doar următoarele categorii: mamele care au dreptul la venitul minim de incluziune stabilit prin decizia scrisă a primarului, mamele cu dizabilități, mamele aflate temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, ale violenței domestice, care se află în situații deosebite de vulnerabilitate sau în situații de risc stabilite prin anchetă socială), mamele minore și mamele care nasc cetățeni străini care provin din zone de război.

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