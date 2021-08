Bulgaria a intrat, de duminică, pe lista țărilor galbene, cu o rată de infectare de 1,9 la mia de locuitori. În aceste condiții mai mulți români care se aflau în vacanță în Bulgaria s-au grăbit să se întoarcă mai repede în România. În vama Giurgiu, coloana de mașini s-a întins aseară pe câțiva kilometri, potrivit Digi24.

„Am luat şi noi “plasă” cu waze. Am ajuns la Ruse la ora 18 şi după ce am luat-o pe “scurtătura” indicată de waze, am fost întorşi din drum şi am luat “codiţa” la rând. Nu înţelegem altceva. Care e treaba, că nu se mişcă rândul deloc, DELOC. E dezastru. Tipic românesc. Am circulat foarte bine prin Grecia şi Bulgaria şi ne-am împotmolit în bucla către vama din Giurgiu. Mizerabil“, a scris un român pe Forum Grecia, potrivit ziarului Adevărul.



La Ruse oamenii spun că au așteptat și 3 ore.

„E coşmar, fraţilor. Mergeţi în Ruse la un restaurant ceva, nu merită să staţi în coada asta. Chiar nu înţeleg de ce nu se circulă cursiv“, a mai comentat cineva.

