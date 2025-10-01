Metodă mai puțin cunoscută, dar eficientă

Șoferii caută tot mai des modalități de a economisi combustibil, pe măsură ce prețurile la carburanți continuă să crească.

Există o metodă mai puțin cunoscută, dar foarte eficientă, care poate reduce consumul de combustibil cu până la 30%, potrivit estimărilor experților.

Această metodă implică utilizarea butonului de recirculare a aerului din mașină. Butonul este ușor de recunoscut după pictograma care arată o mașină cu o săgeată sau un semicerc în interior.

Funcția principală a recirculării aerului

În primul rând, această funcție blochează aerul din exterior și asigură circulația doar a aerului deja prezent în habitaclu. Acest lucru ajută la prevenirea pătrunderii prafului, murdăriei, alergenilor și mirosurilor neplăcute în interiorul mașinii.

Atunci când aerul condiționat este pornit, activarea recirculării reduce sarcina sistemului de răcire, mai ales în zilele călduroase. Acest lucru permite habitaclului să atingă mai repede temperatura dorită, compresorul funcționează mai puțin intens, iar consumul de combustibil scade.

Este important de reținut că conducerea prelungită cu recircularea aerului activată poate provoca somnolență la șofer. Prin urmare, această funcție trebuie utilizată cu prudență.

