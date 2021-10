Erupția care a început în 19 octombrie a distrus aproape 2.000 de locuințe, precum și plantațiile de banane. Nu au fost înregistrate victime umane, însă mai multe animale sunt acum amenințate. Cel puțin 4 câini au fost văzuți deja într-o zonă înconjurată de lavă.

Animalele au fost hrănite de mai multe ori, tot cu ajutorul dronelor, iar acum se încearcă salvarea lor. Planul este unul dificil: animalele vor fi prinse cu o plasă cu ajutorul dispozitivelor controlate de la distanță și apoi transportate peste lava fierbinte.

Operațiunea este pregătită deja de mai multe zile, dar primele zboruri nu s-au încheiat cu vreun rezultat.

„Am fost afară cu camere cu termoviziune până la ora 22:00. Am urmat coordonatele care ni s-au dat, dar nu am găsit câini. Vom folosi acum două drone pentru a explora întreaga zonă și, de asemenea, vom extinde perimetrul de căutare care ni s-a dat pentru a vedea dacă s-au ascuns undeva”, a declarat pentru The Guardian o purtătoare de cuvânt a operatorul de drone Aerocamaras, cea care a pus la punct operațiunea de salvare.

Aceasta a spus că, pe lângă planificarea tehnică, operațiunea este dificilă și deoarece animalele se pot ascunde.

„Trebuie să le găsim. Vom pune momeala în diferite locuri pentru a vedea dacă le putem atrage cu mâncare”, a mai spus purtătoare de cuvânt.

Din cauza lavei extrem de fierbinţi care le înconjoară, nu se poate ajunge la animale decât pe calea aerului. De asemenea, nici elicopterele nu au voie să zboare în zonă din cauza gazelor fierbinţi care le pot deteriora rotoarele.

După o lună de când erupe, vulcanul Cumbre Vieja nu dă semne că se va opri prea curând și nici specialiștii nu pot estima cât timp va rămâne activ. Ar putea dura săptămâni sau chiar luni, au indicat ei.



PARTENERI - GSP.RO Singura condiție pusă de Reghecampf la divorț! Anamaria Prodan a izbucnit în râs: „Are așa, niște chestii! Și?!”

Playtech.ro BOMBĂ! Singura soluție SALVATOARE pentru ieșirea României din criza sanitară. Rafila a făcut anunțul

Observatornews.ro Ce restricţii vor avea, de luni, românii nevaccinaţi anti-Covid-19

HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2021. Săgetătorii s-ar putea să se confrunte cu situații neplăcute la serviciu

Știrileprotv.ro Protest inedit la Roma. Fostele stewardese de la Alitalia s-au dezbrăcat în centrul capitalei în semn de protest

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele