IBM Quantum System Two va fi găzduit fizic la Iași, în cadrul FreeYa Mind Campus, începând cu luna octombrie 2026. Proiectul, inițiat de antreprenorul Cristian Berariu, transformă zona Bucium într-un punct strategic pe harta tehnologiei avansate, oferind deja acces la distanță (remote) cercetătorilor și companiilor interesate să testeze algoritmi cuantici.

Cât de importantă este pentru România prezența unui sistem de calcul cuantic

Dincolo de recordurile tehnologice, prezența unei astfel de infrastructuri în România răspunde unei provocări critice de securitate națională: criptografia post-cuantică. Sistemele de criptare care protejează în prezent tranzacțiile bancare și comunicațiile guvernamentale riscă să devină vulnerabile înainte de finalul acestui deceniu.

În condițiile în care migrarea către standarde de securitate „quantum-safe” poate dura până la 15 ani, disponibilitatea unei unități IBM System Two pe teritoriul național permite dezvoltarea unor soluții de protecție direct pe infrastructură locală, în linie cu roadmap-ul impus de Comisia Europeană pentru anul 2026.

Securitate sporită și avans în știință

Tehnologia cuantică nu promite doar securitate sporită, ci o schimbare de paradigmă în procesarea datelor.

Spre deosebire de sistemele binare clasice, computerele cuantice pot analiza simultan un volum masiv de variabile, cu aplicații directe în optimizarea rețelelor energetice, logistica de mare complexitate și, mai ales, în cercetarea medicală.

Capacitatea de a simula interacțiuni moleculare avansate ar putea accelera drastic descoperirea de noi tratamente, un domeniu în care instituțiile din Europa și SUA investesc deja miliarde de euro.

Universitatea Politehnica București s-a alăturat și ea acestui proiect

Succesul acestui hub depinde însă de resursa umană, motiv pentru care proiectul a fost dublat de o extindere a colaborărilor academice. Recent, Universitatea Politehnica București s-a alăturat parteneriatului deja existent cu universitățile din Iași și Cluj.

Această coalizare între mediul privat și cel academic urmărește formarea primei generații de specialiști români în programare cuantică, pregătind astfel terenul pentru tranziția digitală care va redefini industria globală după 2030.

Sistemul de calcul cuantic va fi instalat la Iași, în septembrie

Instalarea fizică a procesorului IBM la Iași, programată pentru toamna viitoare, pune România într-o poziție privilegiată de furnizor de putere de calcul avansată pentru întregul flanc estic al Uniunii Europene.

Participarea reprezentanților sistemului financiar și ai Ambasadei SUA la evenimentul de lansare subliniază miza nu doar tehnologică, ci și diplomatică a acestui campus, într-un moment în care suveranitatea digitală a devenit o prioritate la nivel continental.

