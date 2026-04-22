IBM Quantum System Two va fi găzduit fizic la Iași, în cadrul FreeYa Mind Campus, începând cu luna octombrie 2026. Proiectul, inițiat de antreprenorul Cristian Berariu, transformă zona Bucium într-un punct strategic pe harta tehnologiei avansate, oferind deja acces la distanță (remote) cercetătorilor și companiilor interesate să testeze algoritmi cuantici.

Cât de importantă este pentru România prezența unui sistem de calcul cuantic

Dincolo de recordurile tehnologice, prezența unei astfel de infrastructuri în România răspunde unei provocări critice de securitate națională: criptografia post-cuantică. Sistemele de criptare care protejează în prezent tranzacțiile bancare și comunicațiile guvernamentale riscă să devină vulnerabile înainte de finalul acestui deceniu.

În condițiile în care migrarea către standarde de securitate „quantum-safe” poate dura până la 15 ani, disponibilitatea unei unități IBM System Two pe teritoriul național permite dezvoltarea unor soluții de protecție direct pe infrastructură locală, în linie cu roadmap-ul impus de Comisia Europeană pentru anul 2026.

Securitate sporită și avans în știință

Tehnologia cuantică nu promite doar securitate sporită, ci o schimbare de paradigmă în procesarea datelor.

Spre deosebire de sistemele binare clasice, computerele cuantice pot analiza simultan un volum masiv de variabile, cu aplicații directe în optimizarea rețelelor energetice, logistica de mare complexitate și, mai ales, în cercetarea medicală.

Capacitatea de a simula interacțiuni moleculare avansate ar putea accelera drastic descoperirea de noi tratamente, un domeniu în care instituțiile din Europa și SUA investesc deja miliarde de euro.

Universitatea Politehnica București s-a alăturat și ea acestui proiect

Succesul acestui hub depinde însă de resursa umană, motiv pentru care proiectul a fost dublat de o extindere a colaborărilor academice. Recent, Universitatea Politehnica București s-a alăturat parteneriatului deja existent cu universitățile din Iași și Cluj.

Această coalizare între mediul privat și cel academic urmărește formarea primei generații de specialiști români în programare cuantică, pregătind astfel terenul pentru tranziția digitală care va redefini industria globală după 2030.

Sistemul de calcul cuantic va fi instalat la Iași, în septembrie

Instalarea fizică a procesorului IBM la Iași, programată pentru toamna viitoare, pune România într-o poziție privilegiată de furnizor de putere de calcul avansată pentru întregul flanc estic al Uniunii Europene.

Participarea reprezentanților sistemului financiar și ai Ambasadei SUA la evenimentul de lansare subliniază miza nu doar tehnologică, ci și diplomatică a acestui campus, într-un moment în care suveranitatea digitală a devenit o prioritate la nivel continental.

Sorin Grindeanu a convocat la ora 14.00 ședința în care se decide ca miniștrii PSD să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Cine sunt cei 6 care vor pleca
Parteneri
Este știrea momentului! Ilie Bolojan a luat decizia și a făcut marele anunț pe care-l așteptau toți românii
Viva.ro
Este știrea momentului! Ilie Bolojan a luat decizia și a făcut marele anunț pe care-l așteptau toți românii
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

Autobuzele nu mai opresc în stația „Sosiri” a Aeroportului Henri Coandă, din cauza unor lucrări la terminal
Știri România 14:09
Autobuzele nu mai opresc în stația „Sosiri” a Aeroportului Henri Coandă, din cauza unor lucrări la terminal
Percheziții DNA de amploare în zeci de locații din România și Franța privind achiziții publice din Bistrița-Năsăud și Sălaj
Știri România 13:16
Percheziții DNA de amploare în zeci de locații din România și Franța privind achiziții publice din Bistrița-Năsăud și Sălaj
Parteneri
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Adevarul.ro
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Fanatik.ro
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Două posturi de televiziune dispar din lista must carry din România. Ce solicitare au făcut către CNA
Stiri Mondene 13:31
Două posturi de televiziune dispar din lista must carry din România. Ce solicitare au făcut către CNA
Creatorul de modă Eugen Olteanu a murit la vârsta de 42 de ani. A lansat una dintre cele mai controversate colecții inspirate din tragedia de la Colectiv
Stiri Mondene 12:47
Creatorul de modă Eugen Olteanu a murit la vârsta de 42 de ani. A lansat una dintre cele mai controversate colecții inspirate din tragedia de la Colectiv
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
ObservatorNews.ro
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Mediafax.ro
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Mediafax.ro
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus pentru prima oară în Romania, direct de la Muntele Athos. Care este programul de vizită
KanalD.ro
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus pentru prima oară în Romania, direct de la Muntele Athos. Care este programul de vizită

Politic

Dinu Iancu Sălăjanu, de la acordeon la politică. Ce avere impresionantă are șeful CJ Sălaj și cât încasează lunar
Politică 13:45
Dinu Iancu Sălăjanu, de la acordeon la politică. Ce avere impresionantă are șeful CJ Sălaj și cât încasează lunar
LIVE TEXT | PNL, al doilea partid care a fost la discuții cu Nicușor Dan la Cotroceni. PSD face acum ședință pentru retragerea miniștrilor. Seara, Nicușor Dan face declarație de presă
LiveText
Politică 13:20
LIVE TEXT | PNL, al doilea partid care a fost la discuții cu Nicușor Dan la Cotroceni. PSD face acum ședință pentru retragerea miniștrilor. Seara, Nicușor Dan face declarație de presă
Parteneri
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
ZiaruldeIasi.ro
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei
Fanatik.ro
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal