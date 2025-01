„Singurele invitaţii oficiale, adresate în numele Preşedintelui-ales Donald J. Trump, au fost transmise din partea Comitetului de Inaugurare, prin Protocolul Departamentului de Stat al SUA, exclusiv şefilor de misiuni diplomatice acreditate la Washington”, a spus Andrei Muraru, potrivit news.ro.

Invitațiile asigură participarea la următoarele evenimente:

Manifestarea MAGA Victory Rally, în seara zilei de duminică, 19 ianuarie, la Capitol One Arena

Ceremonia de depunere a jurământului de către noul preşedinte, în ziua de luni, 20 ianuarie, la Capitoliu

Discursul inaugural, în ziua de luni, 20 ianuarie, la Capitoliu

Parada inaugurală, în ziua de luni, 20 ianuarie, la Blair House, casa oficială de oaspeţi a preşedinţilor americani

Balul inaugural al Libertăţii, în seara zilei de 20 ianuarie, la Centrul de Conferinţe Walter Washington

Slujba naţională de rugăciune, în ziua de 21 ianuarie, la Catedrala Naţională din Washington

„În calitate de Ambasador al României în SUA, voi participa şi voi reprezenta România la evenimentele inaugurale. Este o suită de evenimente deosebite şi o mare onoare pentru mine de a reprezenta România la acest moment istoric al democraţiei americane”, a completat Muraru.

El a adăugat că afirmațiile făcute de Călin Georgescu, care a spus că a fost invitat la ceremonie, sunt false.

„Referitor la declaraţia domnului Georgescu: Domnul Călin Georgescu nu a fost invitat la ceremonia de inaugurare, numele domniei sale nu se regăseşte printre persoanele invitate oficial de către Comitetul de Inaugurare şi de către Departamentul de Stat al SUA”, a explicat Muraru.

Precizările au venit după ce, pe 13 ianuarie, Călin Georgescu a susținut la Realitatea Plus că a fost invitat la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, dar că nu va merge. „Am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. Nu te duci altcumva”, a spus Georgescu, apoi a schimbat rapid subiectul, iar moderatoarea nu a mai revenit.

„Eu vă spun care este poziția mea. Poziția mea este că a venit momentul să nu mai stăm în genunchi în fața nimănui. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu”, a continuat Georgescu, mutând rapid propriul discurs spre Divinitate.

