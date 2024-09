Ca Darius, din comuna Sânger, județul Mureș, Diana din comuna Malovăț, județul Mehedinți, și Alexandra din Sălceni, județul Vaslui sunt mii de copii, în toate zonele țării. Mai precis 8.220, potrivit unei cercetări desfășurate în acest an de organizația Narada.

Poveștile lor de viață și nevoile de ajutor și intervenție pentru acești copii, astfel încât să nu abandoneze școala din cauza faptului că nu au cele necesare pentru a studia, sunt împărtășite de profesorii lor în cadrul celei mai mari campanii de mobilizare socială, „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat” lansate de organizația Narada, în colaborare cu Inditex. Istoriile de viață ale lui Darius, ale Alexandrei și ale Dianei, alături de cele ale multor altor copii, pot fi citite în „Jurnal al profesorilor” pe site-ul campaniei, descult.hartaedu.ro/, povești care vorbesc despre copiii care se simt marginalizați și rușinați din cauza lipsurilor de bază, cum ar fi un ghiozdan, rechizite, o geacă de iarnă sau o pereche de ghete.

Prin „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat”, Narada își propune să adune cât mai mulți susținători în aceeași cauză pentru a ajuta minimum 2.500 de copii, pentru început, să se reîntoarcă în această toamnă la școală, fără a-și mai căra cărțile în pungă și fără a le mai fi rușine că poartă haine căpătate și nu au niciodată rechizite sau pantofi. Pentru ei, toți cei care vor să se implice pot dona fie printr-un SMS la numărul 8864 cu textul EDUCATIE, online pe descult.hartaedu.ro, fie fizic, în București, la instalația imersivă creată de artista Irina Dragomir și expusă până pe 15 septembrie în Promenada Mall. Un astfel de kit complet, pentru un copil, costă 600 de lei, iar până acum s-au strâns suficiente resurse din donații fizice sau din partea diferitelor companii pentru a putea fi ajutați 2.000 de copii. În această perioadă, echipa Narada a achiziționat cele necesare și urmează să plece în comunități pentru a le oferi copiilor aceste resurse, pentru a-i ajuta să aibă o șansă egală la educație și pentru a preveni abandonul școlar. Pentru mulți dintre acești copii, mersul la școală este o bucurie pe care însă nu și-o pot permite din cauza lipsurilor sau a numeroaselor responsabilități. Cum este cazul celor trei copii – Darius, Diana, Alexandra.

Darius, copilul care cară 10 litri de apă 2 km, indiferent de anotimp, și are grijă de frații săi

„Îmi amintesc prima zi când l-am cunoscut pe Darius, o zi de septembrie a unui început de an școlar. Era un ghemotoc de copil mărunțel, cu părul bălai și ochi curioși. Descoperea școala pentru prima dată, nefrecventând grădinița. Am aflat apoi că este unul dintre cei 11 frați ai familiei. Tatăl a decedat, mama fiind cea care trudește să le ofere cele necesare unui trai decent. Fiind o femeie fără școală, ea își dorește mult ce e mai bine pentru copiii săi, încurajându-i să meargă la școală, să citească și să învețe calculul matematic. Am descoperit o familie în care predomină dragostea pentru copii, încrederea si respectul, înțelegerea deplină, ajutorul reciproc”, spune profesoara Sanda Hălmaciu, care împărtășește povestea lui Darius. Însă ajutorul copilului este neprețuit și la treburile gospodărești, iar la această vârstă fragedă el cară apă de la fântâna din sat, cu două bidoane de 5 litri, coborând 2 km pe jos, indiferent de anotimp. Lipsește de la școală deoarece este implicat în creșterea fraților mai mici. Când revine întreabă mereu ce am învățat în ziua precedentă, dorindu-și să nu piardă nicio informație. „Înțelege foarte bine care este situația financiară a familiei sale, deoarece alege să se înscrie la un concurs școlar decât să participe într-o excursie. Are o bună capacitate de învățare și un potențial creativ, este sârguincios și îi place mult să deseneze. Și am fost plăcut surprinsă cu câtă ușurință a învățat înmulțirea numerelor naturale. A descoperit dragul lecturii, împrumutând o carte de la școală. În fiecare zi o purta cu atâta drag la școală, de mai găsește timp să mai citească într-o pauză. Am încercat să văd măreția din el, să-l bucur și să-i ofer experiențe diverse de învățare. Anul acesta trece în clasa a V-a. Îmi doresc să întâlnească oameni buni, care să-l înțeleagă și să contribuie la formarea lui frumoasă.”, adaugă Sanda Hălmaciu cu speranța că, inclusiv așa poate contribui la schimbarea poveștii de viață a lui Darius, în bine.

Diana, „mamă” la 13 ani pentru frățiorul ei și sprijin pentru tatăl și bunicul imobilizați

„Tristețea unui copil se citește dincolo de ,,ferestrele sufletului”, pentru că da, ei, ochii, redau prin expresivitatea nemărginită a tot ceea ce simte o copilă a cărei experiență de viață trece dincolo puterea de înțelegere omenească!”, începe Monica Colibășanu, directarea Școlii Malovăț povestea Dianei, o devenită „mamă” de la o vârstă fragedă, pentru că mama ei a părăsit-o când avea cea mai mare nevoie de ea. Au trecut mulți ani de când tatăl Dianei, constructor de case responsabil și curajos, a căzut în gol, de la câțiva metri de pe schela periculoasă. El a rămas paralizat, imobilizat la pat și crește cei trei copii singur, pentru că și mama lui l-a părăsit de aproape două decenii. Bunicul Dianei este și el imobilizat, deoarece are un picior fracturat, foarte afectat, care ar trebui amputat, în urma unui incident grav.

În această casă, viața de familie se desfășoară în jurul Dianei, singura fată, singurul sprijin pentru tatăl îndurerat, soră pentru fratele licean și „mamă” pentru frățiorul de cinci ani, cărora trebuie să le gătească, să le spele și să le asigure curățenia și menajul zilnic.

Alexandra, copilul ce duce pe umeri cea mai grea misiune: aceea de a nu repeta istoria familiei

La rândul ei, Alexandra are 13 ani și provine dintr-o familie cu cinci membri, părinții și doi frați mai mici. Povestea Alexandrei este un exemplu de perseverență și determinare. În ciuda veniturilor modeste ale familiei sale, Alexandra reușește să exceleze la școală, obținând o medie impresionantă de 9,96 în clasa a VI-a, cea mai mare din clasa ei. Pe lângă rezultatele școlare deosebite, Alexandra este implicată activ și în activități extracurriculare, cum ar fi concursuri de limba engleză și competiții sportive. Responsabilitatea sa nu se oprește însă aici. Alexandra își dedică timp și fratelui său mai mic, ajutându-l la învățătură. Eforturile sale au avut un impact pozitiv, fratele său reușind să obțină rezultate deosebite la școală.

Mama Alexandrei, deși acum casnică, a fost și ea o elevă foarte bună în copilărie. Cu toate acestea, nu a avut parte de sprijinul necesar pentru a-și continua educația. Provenind dintr-o familie dezorganizată, mama Alexandrei a trebuit să facă față unor greutăți considerabile. Bunica Alexandrei, bolnavă de epilepsie, a necesitat îngrijiri constante, iar mama sa a fost nevoită să renunțe la școală pentru a se ocupa de casă și de familia ei. Această poveste a mamei sale a avut un impact profund asupra Alexandrei. Ea visează la o carieră care să îi ofere stabilitate și independență, dar și la posibilitatea de a-și ajuta familia și a le oferi un trai mai bun.

Prin campania „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat”, Narada are ca obiectiv să sprijine fiecare copil să își poată atinge potențialul, chiar dacă nu are același start în viață. Alături de Narada și compania Inditex, care a echipat deja 1.000 de copii cu kiturile necesare, se află și artistul Vali Bărbulescu care a fost una dintre primele persoane publice implicate în campanie. El a realizat o serie de fotografii și imagini video care s-au transformat în vizualul de campanie, după ce a petrecut câteva zile în comunitățile din țară, alături de copii, familiile acestora și profesori. Munca sa artistică va fi organizată în cadrul unei expoziții, la Galateca, un vernisaj menit să adune și mai mulți oameni împreună pentru aceeași misiune, „1 copil încălțat = 1 destin dezlegat”. Artista Irina Dragomir participă, de asemenea, în campania Narada realizată în colaborare cu Inditex printr-o lucrare care simbolizează un boboc de floare ca potențial al celor fără șansa siguranței zilei de mâine, un boboc legat cu 500 de noduri ce pot fi dezlegate pe rând, cu fiecare donație făcută. Când toate nodurile vor fi desfăcute, floarea se va deschide, asemenea acestui potențial al copiilor. Lucrarea este expusă până pe 15 septembrie în Promenada Mall, unde poate fi văzută și unde se pot face donații pentru kituri.

Acestui exercițiu de mobilizare socială propus de Narada, prin intermediul căruia se dorește evitarea abandonului școlar și un eșec de proporții privind actul educațional, s-au alăturat și alte companii importante precum Amazon, BIC România, Frisbo și Fan Courier.

