Când e Black Friday la eMAG în 2021

Black Friday la eMAG va avea loc pe data de 12 noiembrie 2021. Cel mai mare retailer online din România dă de obicei data reducerilor de Black Friday, dată pe care o adoptă cu modificări mai mici sau mai mari și restul retailerilor de la noi.

La ce oră începe Black Friday 2021 pe eMAG

Pe 12 noiembrie începe Black Friday la eMAG, dar la ce oră începe Black Friday pe eMAG este întrebarea care îi frământă pe cei doritori de reduceri și chilipiruri. Anul trecut, în 2020, Black Friday a început la eMAG la 7:37, oră care poate fi luată drept reper de către cei care vânează anumite produse la reducere.

Ce reduceri sunt de Black Friday 2021 pe eMAG

De Black Friday la eMAG, magazinul online oferă reduceri la televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării și anvelope. Ca în fiecare an, eMAG are produse-surpriză de Black Friday care începe pe 12 noiembrie.

Când e Black Friday 2021 la Altex

Retailer-ul a început reducerile de Black Friday 2021 la Altex vor dura o lună de zile. Din 28 octombrie până în 24 noiembrie Altex oferă reduceri chiar și de peste 50% la produsele comercializate.

Când e Black Friday 2021 la F64, Flanco sau Media Galaxy

Black Friday la eMAG dă tonul reducerilor și la ceilalți retaileri, mulți dintre ei alegând chiar să anunțe reduceri de Black Friday cu câteva zile înainte de data la care e Black Friday la eMAG.

În 2021, Black Friday la F64 și Quickmobile, încă nu au fost anunțate.

Lanțurile de magazine precum Flanco , PC Garage sau Media Galaxy au demarat deja reducerile grupate sub titulatura de Black Friday. Pe lângă acestea, în această perioadă oișnuiesc să vină cu promoții și marile lanțuri străine de hipermarketuri, cum sunt Carrefour și Auchan.

Reduceri de Black Friday la Flanco în 2021

Flanco a dat startul BLACK FRIDAY 2021 cu destul de mult timp inainte de Blak Friday de la eMAG si are cam orice de la electrocasnice la calculatoare, telefoane, tablete, etc, cu reduceri foarte mari, de pana la 80%.



Când e Black Friday 2021 cu reduceri la haine

Când e Black Friday 2021 la Fashion Days și About You

De Black Friday, lanțurile de magazine de haine oferă, la rândul lor, reduceri. Cele mai importante sunt grupul spaniol Inditex, care deține Zara, Bershka, Pull & Bear și Massimo Dutti, dar și lanțurile New Yorker, C&A și retailerii online About You și Fashion Days.

Black Friday 2021 la Fashion Days începe miercuri, 10 noiembrie.

Fashion Days a anuntat in mod oficial evenimentul pentru BLACK FRIDAY 2021 din Romania.

Startul celui mai mare eveniment de sale al anului la Fashion Days – liderul pieței de fashion online – se apropie cu pași repezi. Miercuri 10 noiembrie, clienții vor putea începe cumpărăturile, atât în aplicație cât și pe site-ul fashiondays.ro.

Când e Black Friday 2021 în SUA

Anul acesta, retailerii din SUA păstrează tradiția de a avea reducerile de Black Friday imediat după Ziua Recunoștinței, care este pe 25 noiembrie 2021. Astfel, Black Friday 2021 în SUA este pe 26 noiembrie.

