Când e Black Friday la eMAG în 2022

Black Friday la eMAG va începe pe data de 11 noiembrie 2022. Cel mai mare retailer online din România dă de obicei data reducerilor de Black Friday, dată pe care o adoptă cu modificări mai mici sau mai mari și restul retailerilor de la noi. Black Friday la eMAG se desfasoara pe durata unei singure zile, cunoscută drept Vinerea Neagră.

La ce oră începe Black Friday 2022 pe eMAG

Black Friday 2022 pe eMAG începe pe 11 noiembrie și așa cum s-a întâmpla și în anii trecuți, pe eMAG reducerile vor fi publicate la prima oră a dimineții, între 7:00 sau 8:00. Anul trecut, în 2021, Black Friday a început la eMAG la 07:25, oră care poate fi luată drept reper de către cei care vânează anumite produse la reducere.

Ce reduceri sunt de Black Friday 2022 pe eMAG

Printre produsele care se regasesc in oferta eMAG Black Friday 2022 se numară televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casa și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării, anvelope și produse speciale. Mai mult, ca în fiecare an, eMAG va avea și produse-surpriză de Black Friday care începe anul acesta pe 11 noiembrie. Anul trecut, a avut la vânzare apartamente, mașini de lux și chair și un iaht, în valoare de 238.000 euro

Când e Black Friday 2022 la Altex şi MediaGalaxy

Black Friday 2022 la Altex şi MediaGalaxy a început joi, 27 octombrie şi durează până miercuri, 23 noiembrie. Ofertele sunt disponibile atât ȋn magazinele fizice Altex şi Media Galaxy din toată ţara, cât şi online, pe altex.ro, mediagalaxy.ro sau în aplicaţia mobilă Altex. Discounturile oferite de Black Friday pot ajunge chiar şi până la 50% la produsele din categoria mobilier, sanitare, bricolaj şi produse de curăţenie.

Când e Black Friday 2022 la Flanco

Flanco a dat startul BLACK FRIDAY 2022 cu destul de mult timp inainte de Blak Friday de la eMAG. La Flanco, Black Friday 2022 durează mai mult decât în anii trecuți, reducerile se vor succeda într-un ritm amețitor timp de 6 săptămâni. Black Friday 2022 la Flanco a început pe 21 octombrie și va ține până pe 30 noiembrie și are cam orice de la electrocasnice la calculatoare, telefoane, tablete, etc, cu reduceri foarte mari, de pana la 80%.

Când e Black Friday 2022 cu reduceri la haine

Când e Black Friday 2022 la Fashion Days

Black Friday 2022 la Fashion Days începe pe 7 noiembrie. Oferta Black Friday 2022 la Fashion Days cuprinde opțiuni nelimitate de piese vestimentare, încălțăminte și accesorii pentru femei, bărbați și copii, de la branduri de top precum Nike, GAP, Puma, UGG, Guess, Pepe Jeans London, BOSS, Esprit, adidas, Tommy Hilfiger, U.S. Polo Assn., Diesel, Liu Jo, Love Moschino, Karl Lagerfeld, Under Armour, Fossil, UGG, Trendyol, Jack & Jones, NA-KD, Levi’s, Ted Baker, Gant, Geox, Furla, EA7, Michael Kors, Emporio Armani, Timberland, Trespass, Geographical Norway si multe altele.

Fashion Days a pregătit de Black Friday 2022 peste 2 milioane de produse în stoc si branduri premium noi în selecția speciala pentru acest eveniment: Off White, Palm Angels, Golden Goose, Alexander McQueen, Nautica, TechnoMarine și multe altele.

Când e Black Friday 2022 la About you

Black Friday 2022 la ABOUT YOU se desfășoară în trei etape. Prima etapă va avea loc în perioada 10-12 noiembrie 2022, când ABOUT YOU promite reduceri de nerefuzat. Mai apoi, Vineri, 26 noiembrie 2022, ai șansa să te îmbraci din cap până-n picioare cu haine super tari la prețuri super mici cu ocazia reducerilor internaționale de Black Friday. Iar dacă încă nu ai apucat să te bucuri de reducerile ABOUT YOU, mai ai o șansă să profiți de super ofertele de Black Weekend de pe 27 până pe 28 noiembrie 2022.

Când este Black Friday 2022 la Lensa

Black Friday 2022 la Lensa a început pe 24 octombrie. Magazinul de optică anunță reduceri de până la 90% la mii de produse de Black Friday. Anul acesta, prețurile ramelor de vedere și ochelarilor de soare încep de la 29 lei, în timp ce la lentilele de contact de vedere și lentilele de contact colorate pornesc de la 39 lei, iar la ochelarii pentru calculator de la 79 lei.

Când e Black Friday 2022 la Vivre

Black Friday 2022 la Vivre.ro va începe pe 11 noiembrie 2022 și poate dura până spre finalul lunii noiembrie. Poate menține campania activă și pe 25 noiembrie 2022 (American Black Friday) sau poate avea Black Weekend. Pentru Black Friday 2021, Vivre.ro a pregătit reduceri substanțiale atât la obiecte de mobilier și decorațiuni interioare, cât și la încălțăminte, electrocasnice sau parfumuri.

Când e Black Friday 2022 în SUA

Conform tradiției americane, Black Friday 2022 este în ziua de după a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adică pe 25 noiembrie 2022. Anul acesta, retailerii din SUA păstrează tradiția de a avea reducerile de Black Friday imediat după Ziua Recunoștinței, care este pe 25 noiembrie 2022. Astfel, Black Friday 2022 în SUA este pe 25 noiembrie.

Când a apărut Black Friday în România Termen de Black Friday a fost folosit prima dată în SUA pentru a descrie traficul catastrofal din vinerea care urma sărbătorii de Ziua Recunoștinței. În cadrul acestei sărbători americane, care are loc în fiecare an în a patra zi de joi din noiembrie, familiile se strâng în jurul unei mese festive de la care nu lipsește curcanul făcut la cuptor, iar a doua zi traficul este sufocat din cauză că toata lumea încearcă să ajungă iar acasă. “Responsabili” cu acest nume ar fi polițistii din orașul american Philadelphia, care, de vreo 6 decenii, au ajuns să blesteme practic ghinionul pe care îl aveau în trafic. Totodată, în Statele Unite, imediat după Ziua Recunostinței se dă startul sezonului de cumpăraturi pentru Crăciun. Implicit, magazinele începeau din acea zi de vineri să scadă prețul la produse, iar de câteva decenii termenul de Black Friday și reducerile de Crăciun au început să fie asociate tot mai mult și așa le-a rămas numele până în ziua de azi. Popularitatea de care s-a bucurat acest fenomen în Statele Unite i-a determinat si pe retailerii din alte țări să “importe” Vinerea Neagră.

