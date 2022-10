Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Când este Black Friday 2022 la Fashion Days

Black Friday 2022 la Fashion Days începe pe 7 noiembrie, la primele ore ale dimineții. Persoanele care plănuiesc să comande prin intermediul aplicației de pe mobil, vor primi notificări imediat ce se dă startul campaniei de reduceri.Poți face prima comanda chiar în drum spre birou sau chiar când îți savurezi în liniște cafeaua.

Ce reduceri sunt la Fashion Days de Black Friday 2022

Retailer-ul de fashion și accesorii anunță că va pregăti de Black Friday 2022 cele mai multe oferte și promoții Black Friday, special pentru această zi.

Oferta Black Friday Romania la Fashion Days cuprinde opțiuni nelimitate de piese vestimentare, încălțăminte și accesorii pentru femei, bărbați și copii, de la branduri de top precum Nike, GAP, Puma, UGG, Guess, Pepe Jeans London, BOSS, Esprit, adidas, Tommy Hilfiger, U.S. Polo Assn., Diesel, Liu Jo, Love Moschino, Karl Lagerfeld, Under Armour, Fossil, UGG, Trendyol, Jack & Jones, NA-KD, Levi’s, Ted Baker, Gant, Geox, Furla, EA7, Michael Kors, Emporio Armani, Timberland, Trespass, Geographical Norway si multe altele.

Recomandări Putin, declarație enigmatică de ultimă oră: „În multe ocazii am spus că suntem deschiși unei negocieri. Iar, cine știe, Odesa poate fi simbolul soluției”

Black Friday 2022 la Fashion Days aduce peste 2 milioane de produse in stoc si branduri premium noi in selectia speciala pentru acest eveniment: Off White, Palm Angels, Golden Goose, Alexander McQueen, Nautica, TechnoMarine si multe altele.

Cum comanzi la Fashion Days de Black Friday 2022

Recomandarea pentru persoanele care vor să profite la maxim de această zi și să beneficieze de reducerile de la Fashion Days de Black Friday 2022 este să se pregătească din timp. Cel mai ușor ar fi să-și salveze datele cardului în contul din aplicație sau de pe site. Așa vor putea plăti sigur, ușor și rapid prin opțiunea Pay by Click și vor finaliza comanda în timp record, asigurându-te astfel că vor prinde produsul dorit, în cazul în care stocul este limitat. Pentru plăți rapide și sigure, salvează-ti un card cu minimum 90 de zile de valabilitate. Așa vezi daca beneficiezi și de Dressing Room pentru plata in 4 rate. În plus, dacă folosești un card Mastercard, poți câștiga unul dintre cele zece vouchere, fiecare în valoare de 3000 de lei.

Recomandări Ce s-a întâmplat cu Hu Jintao? Explicațiile experților pentru incidentul bizar din congresul Partidului Comunist Chinez

De asemenea, cei de la Fashion Days recomandă abonamentul Genius, disponibil in 4 aplicatii: eMAG, Tazz, Fashion Days, Freshful! Iti ofera cele mai bune dealuri, 1 an de transport gratuit si -10% EXTRA la produse premium pe Fashion Days. Dacă esti deja abonat Genius, asigură-te că ești logat și pe Fashion Days cu contul tău eMAG, ca să profiți de ofertele exclusive.

Cumpărătorii au la dispoziție opțiunile de livrare la domiciliu prin curiersau lockerele eMAG easybox. Însă, pentru shopping sustenabil, Fashion Days recomandă livrarea în easybox.

Cum a fost Black Friday 2021

De Black Friday 2021 la Fashion Days, clienții au plasat peste 250.000 de mii de comenzi, pe parcursul celor 3 zile de reduceri Black Friday, în valoare totală de peste 90 de milioane de lei. Cele mai cautate produse au fost categoriile de cizme femei, pantofi sport femei, pantofi sport barbati, genti si geci si jachete femei. În total, Black Friday 2021 la Fashion Days a avut peste 1,8 milioane de vizitatori.

Aplicația Fashion Days a fost principala sursa de comenzi, aproape 90% dintre produse fiind achizitionate de pe un dispozitiv mobil, și peste 50% plătite cu cardul.

Când e Black Friday 2022 în SUA

Conform tradiției americane, Black Friday 2022 este în ziua de după a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adică pe 25 noiembrie 2022. Anul acesta, retailerii din SUA păstrează tradiția de a avea reducerile de Black Friday imediat după Ziua Recunoștinței, care este pe 25 noiembrie 2022. Astfel, Black Friday 2022 în SUA este pe 25 noiembrie.

Citește și: Când e Black Friday 2022 la eMAG

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a îngrozit-o pe soția lui Angel Di Maria

Playtech.ro BOMBĂ! Halep scapă de suspendare?! Detaliul ȘOCANT pe care nu l-a băgat nimeni în seamă, e HALUCINANT

Viva.ro Un martor rupe tăcerea după moartea medicului Călin Doboș: „A făcut o depășire haotică și...”

Observatornews.ro Ion a plecat în Italia în 2007 cu 100 de euro în buzunar și multe vise. Ce salariu câștigă acum: "Toți m-au înșelat"

Știrileprotv.ro Vremea bună a trimis turiștii la munte. Șocul oamenilor când au deschis meniurile restaurantelor

FANATIK.RO Câți bani primești de la stat ca să-ți renovezi casa și ce condiții trebuie să îndeplinești

Orangesport.ro Primul lucru pe care au reuşit avocaţii să-l afle în cazul dopajului Simonei Halep! Răsturnări incredibile de situaţie în doar câteva ore

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2022. Taurii se întorc, fie că vor, fie că nu, la o situație în care conta foarte mult cuvântul și puterea de decizie

PUBLICITATE Celulele stem pot trata peste 80 de afecțiuni: de la tumori și boli de inimă, la diabet și paralizie cerebrală