Primele oferte eMAG de Black Friday 2022 - de la case la biciclete

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Case la reducere de Black Friday 2022 în oferta eMAG

Mai sunt doar trei zile până la Black Friday, iar eMAG dezvăluie câteva produse dintre cele peste 1,5 milioane de oferte care vor putea fi achiziționate în ziua cu cele mai multe reduceri din an. Valoarea cumulată a reducerilor pe care eMAG le-a pregătit pentru vineri, 11 noiembrie, de Black Friday se ridică la peste 360 de milioane de lei, iar 69% din ofertă este la cel mai mic preț din 2022.

EMAG va pune la bătaie două case cu patru camere situate în ansamblul Liziera de Lac, la 15 minute de stația de metrou Anghel Saligny, S-E București, Frumușani, la prețul de 146.895 de euro pentru cei care se gândesc să își cumpără prima casă, cu o reducere de 55.405 de euro.

Recomandări Editorial-reacție al tânărului jurnalist care a dezvăluit cazul dezinfectanților diluați: cum s-a ajuns la prescriere în cazul Hexi Pharma

Este vorba de Casă tip Cuib 3, cu infrastructura completă,P+1, 4 camere, decomandate, 2 băi, 1 grup sanitar, finisată, suprafață utilă casă 110 mp, suprafață totală casă 143 mp, utilități complete, nemobilată, la preț 146.895 euro, de la 202.300 euro.

VEZI ȘI: La ce oră începe Black Friday 2022 la eMAG

Din ofertă vor face parte și aceste produse, care vor avea cel mai mic preț din 2022:

Recomandări Inculpații Hexi Pharma, condamnați la închisoare în primă instanță, au susținut la ultimul termen că faptele s-au prescris. Procurorul nu i-a contrazis

Bicicleta fitness KONDITION WB-810, volanta 3 kg, 399,99 de lei

Prețul livrării la eMAG de Black Friday 2022 va fi de 9,99 de lei

Anul acesta, eMAG va livra din centrul logistic al viitorului, păstrând neschimbat prețul livrării, 9,99 de lei, în ciuda creșterii prețurilor la energie și carburant, se arată într-un comunicat eMAG. Clienții care vor să se bucure de oferte fără grija costului de transport pot achiziționa un abonament Genius pe un an de zile, în perioada 7-13 noiembrie, și primesc patru vouchere în valoare de 25 de lei în cele patru aplicații de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful.

Recomandări Statul român plătește lunar 6.500 de lire chirie pentru directoarea ICR Londra, care n-a vrut să stea într-un apartament gratuit. Cum explică MAE

De asemenea, clienții eMAG au la dispoziție soluții de plată flexibile și pot achita în patru rate prin contul eMAG/My Wallet pentru ​produsele pe care le achiziționează în ziua de Black Friday, dar și soluții de finanțare cu până la 40 de rate fără dobândă prin cardurile bancare.

Pentru a beneficia la maximum de ziua cu cele mai multe reduceri din an, clienții eMAG au ocazia să facă repetiții, în cele câteva zile rămase până de Black Friday, alături de Andi Moisescu, care a pregătit pentru ei un scurt Ghid de cumpărături ce poate fi urmărit aici: https://www.youtube.com/watch?v=m9g5tfVaGEQ&t=1s.

Astfel, pentru a avea un Black Friday cât mai reușit, tot ce au de făcut clienții este:

Să completeze datele în contul de client eMAG;

Să instaleze aplicația și să activeze notificările;

Să adauge în lista de „favorite” produsele pe care le doresc;

Să salveze cardul în cont, pentru plată rapidă, în siguranță;

Să își activeze abonamentul Genius;

Să salveze easeybox-ul în contul de client;

Să se aboneze la newsletter.

Cele mai vândute produse de Black Friday la eMAG anul trecut



Clienții eMAG au comandat, anul trecut, de Black Friday peste 2,2 milioane de produse din toate categoriile, atât din ofertele eMAG, cât și ale celor 8.300 de selleri din Marketplace, în creștere cu aproape 27% comparativ cu anul precedent. Valoarea comenzilor a urcat cu 24 milioane lei față de anul 2020, pană la 609 milioane de lei, potrivit unui comunicat eMag.

De asemenea, 56,7% dintre comenzile de Black Friday în România la eMag au fost plătite cu cardul online, cel mai mare procent de până acum, pentru că mulți clienți au preferat să folosească o metodă simplă și sigură de plată, care le scutește și timp. Mai trebuie menționată și ”creșterea spectaculoasă” a livrărilor la easybox, ajungând la 54,2% dintre produse alocate la easybox în localitățile în care serviciul este disponibil. Pe de altă parte, anul trecut, doar 6% dintre produsele electro-IT din România au avut cel mai scăzut preţ din an de Black Friday, potrivit unui raport efectuat de un serviciu online de monitorizare a preţurilor. De asemenea, anul trecut, de Black Friday în România, în topul vânzărilor au rămas electronicele și electrocasnice clasice însă au avut succes și mașinile, bijuteriile ori lingourile de aur.

Despre eMAG

Companie românească fondată în 2001, eMAG este un pionier al pieței de comerț online din România, iar în 2022 a devenit cel mai valoros brand românesc și prima companie de ecommerce care ocupă primul loc în clasamentul Brand Finance. De 20 de ani, compania investește constant în servicii digitale bazate pe tehnologii dezvoltate în România, care ajută clienții să economisească timp și bani, și a creat un ecosistem regional, exportând modelul local cu succes în Bulgaria și Ungaria. Cu o gamă de produse în continuă creștere atât prin oferta proprie, cât și prin partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, de oriunde. În plus, clienții beneficiază de servicii cu valoare adăugată precum Genius, abonamentul care ofera livrare gratuită și alte beneficii sau servicii de eșalonare a plății precum Buy now, pay later sau Slice it. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.





Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este măritată cu un celebru milionar din România

Playtech.ro ȘOC! Mesajul Simonei Halep care a dezgustat lumea tenisului: ‘E spălată pe creier’

Viva.ro Derapaj la Antena 1! Doinița Oancea, despre Daniela Crudu, la iUmor: E greu să stai o viață întreagă în genunchi...

Observatornews.ro Filmul tragediei din Mehedinți, unde un băiat de 13 ani s-ar fi sinucis din dragoste. Ioan a fost găsit fără suflare de mama lui

Știrileprotv.ro O familie de români care și-a luat un animal exotic a fost îngrozită când a crescut. Omora animalele pe care le prindea

FANATIK.RO Cercetătorii au descoperit diferența ideală de vârstă într-o relație. Șansele de despărțire sunt mult mai mici

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2022. Balanțele au o zi dificilă, în care lucrurile nu vor merge așa cum au sperat, dar nu au motive să se descurajeze

PUBLICITATE Verifică noua colecție OLD HOLLYWOOD BY MOHITO