Experții susțin că, din păcate, am depășit punctul în care am fi putut ține sub control pandemia, cum s-a întâmplat în cazul SARS și MERS și că vom depăși criza doar prin imunitate colectivă, potrivit www.sciencenews.org.

Medici transportând un pacient infectat cu coronavirus

Practic, ca o pandemie să fie înfrântă trebuie să existe imunitatea de cohortă, care înseamnă că o proporție semnificativă din populație devine imună la boală. Când apare un virus nou, nimeni nu este imun. La începutul contagiunea este rapidă, iar după ce s-au îmbolnăvit, oamenii dezvoltă o imunitate. Când se atinge plafonul imunității de cohortă, cum o numesc oamenii de știință, virusul nu se mai poate răspândi și pandemia se încheie.

Vârful pandemiei este estimat că va fi atins în iunie

Estimările actuale arată că plafonul de imunitate ar însemna, în cazul pandemiei de coronavirus, între una și două treimi din populație. Adică ar trebui să se îmbolnăvească între 2,5 și 5 miliarde de oameni de pe planetă până când virusul să fie înfrânt. În acest moment nu se știe pentru ce perioadă după ce au avut COVID-19 oamenii rămân imuni, dar specialiștii au văzut că oamenii nu se pot reinfecta imediat.

În general, oamenii se imunizează prin două metode: fie s-au infectat și și-au revenit, dezvoltând anticorpi, fie prin vaccinare. Dar un vaccin va fi gata peste un an, după cele mai optimiste estimări. Soluția mai rapidă rămâne imunitatea de cohortă. Pe 16 martie au fost făcute publice rapoartele cercetătorilor de la Imperial College London, care spun că vârful pandemiei va fi atins în aproximativ trei luni, potrivit www.sciencenews.org. Adică în iunie.

Doar că să lași oamenii să se îmbolnăvească e un preț mult prea mare. Cei mai fragili vor plăti cu viața. Dacă 81% din populația SUA s-ar îmbolnăvi, 2 milioane dintre ei ar muri, arată estimările. Și îmbolnăvirile colective ar pune o presiune teribilă pe spitale, cum am văzut că s-a întâmplat în Italia.

Distanțare socială, testare, izolare

De aceea, soluția cea mai bună este să se ia acum măsuri, cum sunt cele de distanțare socială, închiderea școlilor, anularea evenimentelor cu public, pentru a aplatiza curba îmbolnăvirilor și să se ridice din presiunea pe spitale.

Dar măsurile de distanțare socială întârzie dobândirea imunității de cohortă. Iar virusul ar putea să atace imediat după ce viața reintră în normal. De aceea, oamenii de știință cred că poate reveni un al doilea val pandemic, după ridicarea restricțiilor de circulație. Temerea o au și chinezii acum.

Practic, recomandarea este ca măsurile de distanțare socială să fie între una și trei luni, cel puțin. Luând ca exemplu țările care au putut ține sub control contagiunea, cum sunt Coreea de Sud și Taiwan, soluțiile optime sunt distanțarea socială, testarea pe scară largă, izolarea cazurilor și urmărirea contacților.

