Informația a fost furnizată de Comisia de evaluare a ofertelor în cadrul unui document publicat pe site-ul ps4.ro, intitulat ”Centralizator clarificări depuse în desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiului Comercial P1 și Corpul C2 din Complexul Agroalimentar Piața Sudului”.

În același document comercianții sunt informați că ”în funcție de evoluția lucrărilor de construcție, predarea spațiului poate avea loc în perioada februarie-martie 2020”.

Lucrările au început pe 29 octombrie 2018 și aveau ca dată de finalizare 29 octombrie 2019.

Cel mai important proiect al sectorului nostru se desăvârșește ușor-ușor. Nimic nu se face în grabă, totul se face cu sufletul, dar mai ales cu mintea. Este un simbol pentru noi toți, iar definitivarea lui înseamnă schimbarea imaginii sectorului nostru, înseamnă primenire, curățire, înseamnă pași siguri spre normalitate, spre anul 2020, așa cum este acesta în Europa” Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în octombrie 2019:



Imagine din interior. Fotografie postată de primarul Daniel Băluță în octombrie 2019 pe contul său de facebook

Conform planului, noul Complex Agroalimentar Piața Sudului este format din trei corpuri de clădire destinate închirierii de către Consiliul Local, pentru activități comerciale.

Corp 1– Piața Agroalimentară Berceni-Sudului va fi amenajată pe amplasamentul celei existente, cu un regim de inaltime de P+1, o suprafata construita de 2.836 mp si o suprafata desfasurata de aproximativ 4.667 mp.

Spatiul interior este organizat la parter cu o zona centrala, in care vor fi amplasate tarabe, cu o zona de spatii comerciale inchise dispuse in jurul spatiului pentru tarabe, iar la etaj, sunt prevazute amenajari pentru comert si alimentatie publica (tip food-court) si spatii verzi, in jardiniere.

Corp 2 – Acesta va fi un pavilion cu spatii de închiriat, aflat în lungul Strazii Nițu Vasile, in partea de Vest a amplasamentului. Pavilionul va avea doar parter si o suprafata construita de 834,72 mp.

Corp 3 – Aici se va afla pavilionul cu spatii de inchiriat, din partea de Sud a aplasamentului. Regimul de inaltime al pavilionului este Stehn+P, iar suprafata construita: 296,48 mp.Pe langa aceste cladiri, Primaria va face si un parc nou, cu o suprafata de 10.000 de mp. Acesta se va intinde pe o suprafata de peste 10.000 de metri patrati, unde vor fi amenajate fantani arteziene, mobilier urban modern si elemente de decor naturale.

Pentru amenajarea parcului, Primăria Sectorului 4 a luat o serie de masuri speciale. Astfel, au fost expropriati 5.000 de metri patrati aflati in proximitatea complexului agro-alimentar Piata Sudului si apartinand unui agent economic. Costul total al lucrarilor este de 35.6 milioane de lei, făra TVA .

