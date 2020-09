Un candidat la Primăria Pașcani se trage în poze cu membrii unui clan periculos, acuzați de proxenetism. Reacția lui: “Dacă am făcut un chef, care e problema?”

Clanul Gangal, din zona Moldovei, are probleme cu legea de peste un deceniu. Gruparea – al cărei nucleu este familia Gangal -, a început, conform relatărilor mai vechi din presă, cu infracțiuni mărunte: furtul de animale, în special de cai și de vite, din gospodăriile mici.



De la “Operațiunea Vaca” la minore obligate să se prostitueze



Cap al rețelei din “Operațiunea Vaca”, așa cum a fost numită de presă, era Mișu Gangal, care coordona și până la 20 de oameni, fiecare cu sarcina lui. La o singură “lovitură”, hoții furau între două și cinci animale, lăsând practic țăranii simpli fără principalele surse de venit și de hrană.



Mișu Gangal a fost condamnat, în 2014, pentru constituire de grup infracțional organizat.



În 2019, procurorii DIICOT au arestat alți doi membri ai clanului pentru proxenetism, aceștia fiind acuzați că traficau fete, chiar și minore, obligându-le să se prostitueze.



Într-o fotografie publicată pe contul de Facebook al lui Radu Lică Dumitriu, candidat la Primăria Pașcani din partea Partidului Verde, acesta apare împreună cu câțiva dintre membrii clanului Gangal.



“Cine nu are păcat, să arunce primul piatra!”



Dumitriu este o apariție nouă în politică, dar candidatura sa a primit susținere pe plan local inclusiv de la vicepreședintele actual al Consiliului Județean Iași, Victor Chirilă, care a migrat și el de la ALDE spre Partidul Verde.



Într-un interviu telefonic acordat Libertatea, Lică Radu Dumitriu recunoaște că a primit susținerea lui Chirilă și spune că a vrut să candideze pentru că foștii primari “nu au făcut nimic” în Pașcani, iar el a considerat că e bine ca în cursa electorală să se înscrie și “cineva din popor”.



“Nu aș vrea să dau în fostul primar, să zic nimic, dar la Pașcani e sărăcie, e un oraș îmbătrânit, tineretul pleacă. Am considerat că trebuie să candideze cineva din popor. Eu sunt crescut aici, am trăit aici, am familia aici. Dacă ăla nu ridică capul sus, ăla nu, ăla nu, rămânem așa, la nivelul de trai zero”, a declarat el.



Pe de altă parte, candidatul spune că nu îl cunoaște personal pe Florin Călinescu, președintele Partidului Verde, și că nu a primit din partea acestuia girul de a candida.



Asocierea cu membrii clanului Gangal nu este singura pată din biografia candidatului. El însuși are un trecut cu iz penal: la începutul anilor 2000, de pildă, a fost arestat, prins fiind după ce a plasat bani falși pe piață. Spune că a fost “o prostie” și că e poveste veche. “Cine nu are păcat, să arunce primul piatra!”, declară Dumitriu.



“DIICOT a vrut să-mi bage acuzațiile pe gât”



Numele său mai apare, pe portalul instanțelor de judecată, și într-un dosar al cărui obiect este constituirea de grup infracțional organizat. Nu apare ca inculpat/condamnat, însă este evocat de martori într-o scenă în care mai mulți bărbați, unii dintre ei și cunoscuți ai lui Dumitriu (n.r.: conform procurorilor, unul dintre inculpați ar fi finul candidatului), au sechestrat doi cetățeni și i-ar fi obligat să le dea suma de 5.000 de euro.



Victimele au susținut inițial că Dumitriu s-a numărat și el printre cei care le-au intimidat, candidatul Partidului Verde fiind acuzat că, înarmat cu o bardă, a amenințat că taie mâna uneia dintre persoanele sechestrate.



În cele din urmă, numele său nu a apărut pe lista celor condamnați, el scăpând de acuzații tot pe baza declarațiilor martorilor.



Acum, Dumitriu spune că a fost “implicat aiurea” în acest dosar.



“Nu am fost acuzat, DIICOT m-a implicat pe mine că am cerut bani, dar nu am făcut parte din dosarul ăla, am dat o declarație și atât. DIICOT a vrut să îmi bage acuzațiile pe gât, dar martorii audiați în dosar au spus adevărul. Nu am avut nicio legătură cu nicio sechestrare”, spune el.



Cât despre fotografiile cu clanul Gangal, candidatul Partidului Verde spune că “a deranjat” prin faptul că “a vrut să scoată capul din noroi”.



“De ce nu spune nimeni că apar în poze și cu sportivi de performanță? Au văzut că stau mai bine în sondaje, au început să dea cu noroi în mine. Acum au găsit că sunt interlop, proxenet, tâlhar, recuperator. Să arunce cu piatra în mine ăla care nu a făcut nimic! Apar în poze? Da, pot să fac poze cu cine vreau, asta e democrația”, a spus Dumitriu.



“Cum aș putea să fiu proxenet, să fac trafic de minori? Am o fetiță de nouă ani. Aia e o poză veche, de șase-șapte ani. Ne-am întâlnit la gale de box, erau și ei. Dacă am făcut un chef, care a fost problema? Am omorât pe cineva? Eu sau ei? Nu înseamnă nu ai dreptul să te reabilitezi. Dacă face cineva o prostie, gata? Îl denigrăm de tot?”, încheie, retoric, Dumitriu.

