Care este averea reginei Elisabeta a II-a și cine o moștenește

Monarhia britanică deține o avere de 88 de miliarde de dolari, conform revistei Forbes, însă reginei Elisabeta îi aparțin doar 447 de milioane de dolari din această sumă. O parte din acești bani sunt moștenire – a primit 85 de milioane de dolari când a murit mama ei și 12 milioane de dolari, după moartea soțului său, prințul Philip.

O mare parte din venituri provin din Domeniul Coroanei. Monarhul primește 15% din profiturile realizate de vastul domeniu, care a aparținut cândva monarhiei și valorează aproape 10 miliarde de dolari. Acești bani îi vor reveni succesorului ei la tron, regele Charles, scrie New York Post.

Domeniul Coroanei este un portofoliu de terenuri și exploatații aparținând monarhiei britanice, administrat de un organism public semiindependent – Comisarii Domeniului Coroanei. Domeniul Coroanei nu reprezintă proprietatea privată a monarhului.

În Domeniul Coroanei se găsesc parcuri comerciale, birouri, apartamente, terenuri agricole, păduri și râuri. În iunie 2021, a fost anunțat un profit net de 312,7 milioane de dolari, cu 43 de milioane de dolari mai mult decât în anul precedent. Creșterea s-a datorat în mare parte veniturilor mai mari din chirii, scrie blogul bareillycollege.org.

Recomandări Momentul care va intra în istorie: cum a anunțat BBC moartea reginei Elisabeta a Angliei

Un venit separat și complet privat vine de la Ducatul de Lancaster. Această proprietate datează din secolul XIV și asigură venituri private monarhului, prin investiții imobiliare și financiare. Proprietatea are profituri anuale, în medie, de 24 de milioane de dolari. Și acestea vor fi transferate lui Charles, în calitate de nou șef de stat.

Regina a deținut două moșii

Probabil că toți copiii și nepoții reginei se regăsesc în testamentul său, indiferent cât de cuminți sau neascultători au fost, spun comentatorii regali. „S-a spus că Andrew (al treilea copil al reginei, n.r.) este fiul preferat al reginei și că probabil a pus deoparte o parte din avere pentru el”, spune jurnalistul britanic Josh Rom pentru Ney York Post. Prințul Andrew a fost implicat în scandalul de abuz sexual și pedofilie al magnatului Jeffrey Epstein.

Castelul Balmoral din Scoția, unde a murit regina Elisabeta a II-a, probabil va fi transformat într-un muzeu. Era locuința de vară preferată a reginei, însă niciunul dintre membrii familiei nu și-a exprimat o dragoste aparte pentru acest loc.

Castelul Balmoral

Recomandări Corespondență Libertatea de la Palatul Buckingham. Oamenii care au imigrat în Anglia aduc flori și bilete pe care scriu: ”Îți mulțumesc că m-ai primit în regatul tău”

„Charles și Camilla iubesc Birkhall, pe care l-a moștenit de la bunica sa. Așa că ei nu vor avea nevoie de o altă casă în Scoția”, explică pentru New York Post Angela Levin, autoarea volumului „Camilla, Duchess of Cornwall; From Outcast to the Future Queen Consort”. Birkhall este un domeniu vast din Scoția, în apropiere de Balmoral, cu o casă construită în secolul XVIII, care a fost cumpărat de prințul Albert (soțul reginei Victoria), în 1849.

Cealaltă proprietate imobiliară a reginei Elisabeta este Sandringham House, din Norfolk, pe care a primit-o moștenire de la tatăl ei. Aici au murit regii George al VI-lea și George al V-lea. În ultimii ani, prințul Charles a dezvoltat pe domeniul de la Sandringham o fermă organică și ar putea deveni reședința de la țară a noului rege.

Sandringham House

Unde locuiesc membrii familiei regale

În ceea ce privește împărțirea domeniilor și palatelor, o parte din familia regală se va muta. Charles va locui la Palatul Buckingham din Londra. Se așteaptă ca el să deschidă către public mai multe camere ale reședinței monarhice, construită în secolul XVIII. Palatul Buckingham este deținut monarhul care domnește, în numele Coroanei – nu aparține familiei regale.

Recomandări Cuvintele de neuitat scrise de noul rege al Angliei, Charles a III-lea, despre români

Palatul Buckingham

Prințul Charles și Camilla dețin o proprietate în Gloucestershire. Aceștia au cumpărat în 1980 Highgrove House, o vilă construită la sfârșitul secolului XVIII. Aceasta ar putea deveni muzeu, iar cuplul regal să vină să locuiască la Highgrove numai câteva săptămâni pe an – și să plătească pentru acest privilegiu.

Reședința oficială din Londra a prințului de Wales – actualul rege Charles – este Clarence House, pe care a moștenit-o de la bunica sa, regina-mamă Elisabeta Bowes-Lyon. Se presupunea că ea va fi oferită prințului Harry, însă după ce acesta a renunțat la îndatoririle regale, se speculează că îi va fi încredințată prințului George, când va crește.

Clarence House

Ducii de Cambridge, William și Kate, probabil se vor muta în castelul Windsor, unde a locuit și regina Elisabeta de la începutul acestui an. Cu o istorie de o mie de ani, este cel mai vechi și cel mai mare castel din lume care încă este ocupat. Totuși, cuplul probabil își va păstra și un apartament în Palatul Kensington din Londra. La fel ca Buckingham, și castelele Windsor și Kensington sunt deținute de suveran în numele Coroanei.

Castelul Windsor

Frații și sora lui Charles probabil că nu vor fi afectați de schimbări. Prințul Andrew locuiește în Loja Regală de la Windsor. Prințul Edward stă în Bagshot Park, una dintre reședințele regale aparținând Domeniului Coroanei. Iar prințesa Anne a primit de la regina Elisabeta casa din Gatcombe Park, care este proprietate privată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ce spune Cristian Tudor Popescu despre divorțul Simonei Halep. „Bine că n-a divorțat Simona de...”

Playtech.ro GAFA URIAŞĂ făcută de Carmen Iohannis la întâlnirea cu Regina Elisabeta! Detaliul care a făcut-o de râs pe Prima Doamnă a României

Observatornews.ro Preşedintele CNCAN: care sunt riscurile pentru România în cazul unui accident nuclear la centrala de la Zaporojie

Știrileprotv.ro Ce se va întâmpla imediat după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Informațiile secrete dezvăluite după o scurgere de informații

FANATIK.RO Cum sună imnurile pe care le-a avut România de-a lungul timpului. De la “Trăiască Regele” la frăţia cu “poporul sovietic eliberator”

Orangesport.ro Secretul Simonei Halep care l-a scos din sărite pe Toni Iuruc. Relaţia lor a luat-o la vale din acel moment. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 9 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să fie cât pot ei de rezonabili și de calmi, ca să nu-și provoace singuri pagube în relații

PUBLICITATE Legătura dintre regina Elisabeta a II-a si regele Mihai! Gest impresionant al acesteia la Jubileul de Diamant