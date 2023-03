Într-un interviu pentru Antena Stars, Carmen Șerban și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale, lupta cu cancerul. În urmă cu aproape 12 ani, cântăreața a primit un diagnostic groaznic din partea medicilor. Din fericire, ea a reușit să se vindece într-un an jumătate de această boală și susține că a fost ajutată foarte mult de credință.

Carmen Șerban este o persoană foarte credincioasă și este prezentă mai mereu la biserică, unde se roagă și își găsește liniștea de fiecare dată.

„De dimineață, la prima oră, la ora 7, eram deja la Biserica Nașterii Domnului Iisus Hristos din Betleem și am avut bucuria și norocul, binecuvântarea, nu norocul, să mă împărtășească chiar starețul. Eu sunt un om care iubește foarte mult și cred foarte mult în Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu și cred în El.

„Nu voiau să îmi administreze tratament medical, ci pur și simplu mă trimiteau să merg la biserică”

Una din minunile care mi-au schimbat deja viața este, în primul rând, faptul că m-am vindecat de un cancer prin credință. Știți foarte bine povestea mea, fanii mei o cunosc. Într-adevăr, am avut un cancer în urmă cu 11 sau 12 ani, când am fost depistată. Se mărea de la o zi la alta, de la o lună la alta, era galopant cancerul și l-am vindecat într-un an și jumătate doar prin credință.

Fără medici, desigur sub monitorizarea medicilor, care nu voiau să îmi administreze tratament medical, ci pur și simplu mă trimiteau să merg la biserică. Eu credeam atunci că au luat-o razna preoții și în gândul meu îi înjuram. Acum m-am vindecat, sunt vindecată, sunt bine și fericită”, a mărturisit Carmen Șerban la Antena Stars.

Din fericire, acum Carmen Șerban este bine și nu mai are probleme de sănătate. Cântăreața se bucură de fiecare moment din viața ei și nu vrea să se lase afectată de niciun lucru negativ.

Carmen Șerban s-a despărțit de iubit după 6 ani de relație

Dacă despre cariera ei a vorbit întotdeauna, Carmen Șerban a fost mereu rezervată în ceea ce privește viața ei amoroasă. Foarte rar s-a afișat public cu un partener și la fel de rar a vorbit despre relațiile ei personale. La sfârșitul anului trecut, ea a recunoscut că e singură, că s-a despărțit de iubitul pe care îl avea. Vedeta nici nu a fost căsătorită.

„În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape 6 ani. Nu a mai mers și am decis împreună «să luăm o mică pauză» deși știm amândoi că s-a terminat definitiv.

Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis, tot împreună, că o să rămânem prieteni. Odată cu înaintarea în vârstă prioritățile se mai schimbă, iar acum pot să spun că îmi doresc să-l întâlnesc pe acel «suflet-pereche», dacă există într-adevăr așa ceva! Singurătatea îți chinuie sufletul, deci nu este pentru mine”, a explicat cântăreața.

