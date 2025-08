„De 150 de ani, preşedinţii, guvernele şi personalul Casei Albe aşteaptă o sală mare de recepţie la Casa Albă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, sala de bal, estimată la 200 de milioane de dolari, va fi finanțată de către Donald Trump și donatori privați.

Noua clădire va fi construită începând din septembrie, în zona Aripii de Est, și va avea o capacitate de 650 de persoane. Lucrările ar trebui să se încheie „cu mult înainte” de sfârşitul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, la 20 ianuarie 2029.

Obiectivul este ca sala să găzduiască mai ales dineurile mari în onoarea unor şefi de stat străini, organizate în prezent într-un pavilion vast, instalat temporar în grădina Casei Albe, notează AFP.

Sala de bal va fi, potrivit unor machete făcute publice de către Casa Albă, un edificiu alb, flancat de coloane şi cu un frontispiciu care aminteşte de intrarea în clădirea principală.

Good news for everyone who believed that Trump felt your pain during the campaign– food and housing prices might be rising and tariffs might be making everyday goods more expensive, but at least Trump is getting a 90,000 sq ft ballroom for himself! https://t.co/NBmrPg8FWo