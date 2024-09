Când ești în vacanță, te răsfeți cu „delicatese”. Acesta a fost și cazul unei femei în vârstă din Milano, aflată în vacanță la Olbia, în Sardinia.

„Mă simt ca o proastă”, a spus femeia cu deficiențe de vedere din Brescia, care locuiește de 60 de ani în Milano, capitala Lombardiei.

Totul s-a petrecut marți, 27 august. „Vânzătorii” au abordat-o pe pensionară în timp ce se întorcea de la plaja din Porto Istana cu fiul ei de 63 de ani.

Mai întâi, brânza a fost degustată lângă duba lor de livrare. Nu exista etichetă de preț, nici informații despre ingrediente sau originea mărfurilor. Comercianții au spus că este „din propria lor producție”.

Am avut încredere, așa cum am făcut întotdeauna. Când am cerut prețul, ne-au spus că este „puțin”.