Din Asia până în Europa, clădiri de toate dimensiunile au participat la acest gest simbolic de solidaritate cu planeta. Stingerea luminilor a început în Noua Zeelandă, unde Sky Tower și Harbour Bridge din Auckland s-au cufundat în întuneric la ora 20.30.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus in Mumbai, on Saturday marked Earth Hour by switching off lights from 8:30 pm to 9:30 pm to raise awareness about the environment. #EarthHour pic.twitter.com/fJb5LusGns — Mumbai Bhidu (@MumbaiBhidu) March 22, 2025

După Noua Zeelandă, alte monumente celebre s-au alăturat inițiativei. Opera din Sydney, Gardens by the Bay din Singapore și templul Wat Arun din Bangkok au fost printre primele. În Europa, Poarta Brandenburg din Berlin, Colosseumul din Roma și London Eye au urmat exemplul.

Pe continentul american, statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro și Empire State Building din New York au marcat și ele Ora Pământului.

We're going dark from 8:30 to 9:30 tonight in honor of Earth Hour



Since 2011, the Empire State Building has been fully powered by wind energy. pic.twitter.com/BhJfDZXMuk — Empire State Building (@EmpireStateBldg) March 22, 2025

Recomandări Ce pedeapsă a primit un bărbat acuzat că a incitat la violență pe TikTok după şedința CSAT ce a dus la anularea alegerilor. „Să vă dea Dumnezeu bube în fund și mâini scurte, să n-aveți cu ce vă scărpina!”

Campania Ora Pământului a început în Australia în 2007 și s-a transformat rapid într-o mișcare la nivel mondial. În fiecare an, străzi, clădiri și monumente își întrerup iluminatul pentru a atrage atenția asupra crizei climatice.

Participanții sunt încurajați să „ofere o oră Terrei” prin acțiuni pozitive pentru planetă, cum ar fi plantarea copacilor sau economisirea energiei. În 2024, peste 1,5 milioane de ore au fost „angajate” la nivel global pentru astfel de activități.

As Umaid Bhawan Palace embraces the stillness of Earth Hour, we reflect on our responsibility to preserve the beauty of our planet. Let this moment of darkness inspire a lifetime of light for Earth.



Credits: Team Visual Planet @alexey.sukhopar @shaktisinghkavia pic.twitter.com/XaMH42G5Cp — Umaid Bhawan Palace (@tajumaidbhawan) March 22, 2025

„Mizele nu au fost niciodată mai ridicate. Anul trecut a fost cel mai călduros din istoria înregistrărilor meteorologice – finalizând cel mai cald deceniu, cu cele mai ridicate temperaturi la nivelul mărilor. Am experimentat de asemenea incendii istorice de vegetaţie, furtuni şi secete”, a declarat directorul general al WWF International, Kristen Schujit.

Recomandări Rapoartele secrete ale CIA despre armele sonice experimentate de sovietici. „Tunul” de zgomot folosit în timpul ultimului miting al lui Ceaușescu

„Lumea noastră este în pericol şi ne apropiem rapid de puncte critice periculoase în domeniul climatic dincolo de care ecosistemele-cheie e posibil să nu se recupereze niciodată”, a mai adăugat Schuijt.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Bulevardul Iuliu Maniu din București va fi complet transformat. Modificările anunțate de Ciprian Ciucu și cum va arăta bulevardul

Urmărește-ne pe Google News